Urmează o săptămână a hramurilor în Capitală: De la Sfinții Arhangheli, la Sfântul Grigorie Palama

Săptămâna 08-14 noiembrie 2021 este una plină de sărbători duhovnicești, iar Capitala are mai multe biserici care își serbează hramul în acest interval.

Luni: Soborul Sfinților Arhangheli

Mănăstirea Stavropoleos și trei parohii din București îi cinstesc drept ocrotitori spirituali pe Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil: „Sf. Arhangheli”-Parc Ghencea I, „Sf. Voievozi”-Calea Griviței și „Sf. Arhangheli”-Huedin.

Marți: Sfântul Nectarie de Eghina

La Mănăstirea Radu-Vodă, de sărbătoarea Sfântului Nectarie, are loc un pelerinaj important an de an. Credincioșii vin în număr mare să cinstească sfintele sale moaște, dar și pe ale Sfântului Efrem cel Nou, rugându-se în special pentru a primi vindecare de boli trupești. Pelerinajul începe anul acesta din ziua de sâmbătă, 06 noiembrie.

Joi: Sfântul Mina

De sărbătoarea Sfântului Mare Mucenic Mina, este hram la Biserica „Sf. Mina” – Vergu din Sectorul 3 al Capitalei.

Sâmbătă: Sfântul Ioan Gură de Aur

Paraclisul Catedralei Naționale își serbează în finalul săptămânii următoare unul dintre hramurile secundare: Sfântul Ioan Gură de Aur. Cu toate acestea, ca și în cazul Mănăstirii Radu-Vodă, numeroși pelerini vin la paraclis în noiembrie pentru a cinsti moaștele unuia dintre cei mai mari sfinți ierarhi.

Duminică: Sfântul Grigorie Palama

Sfântul Grigorie Palama este ocrotitorul spiritual al Paraclisului din campusul Universității Politehnica.

Să ne apropiem cu credință de biserici și de sfintele moaște rugându-ne pentru sănătate sufletească și trupească sfinților care ne acoperă în această săptămână.

Să nu uităm de măsurile de siguranță sanitară pentru a păstra darul sănătății primit de la Dumnezeu.

Foto credit: Basilica.ro