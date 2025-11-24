Universitatea de Vest l-a premiat pe Mitropolitul Banatului pentru activitatea social-filantropică

Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a primit Premiul „Sever Bocu” pentru Implicare Civică și Socială joi, în cadrul Galei Premiilor Universității de Vest din Timișoara (UVT), ca recunoaștere a activității constante în sprijinul comunității și al celor aflați în dificultate.

Gala Premiilor UVT 2025 a avut loc la Teatrul Național „Mihai Eminescu” din Timișoara și a reunit personalități marcante ale mediului academic și social-filantropic.

În discursul său, rectorul UVT, profesorul Marilen Pirtea, a subliniat motivele pentru care mitropolitul a fost premiat, evidențiind că distincția merge către „o personalitate care a demonstrat prin vocație și faptă că misiunea pastoral-teologică și responsabilitatea civică sunt două dimensiuni complementare ale unei dedicări autentice în slujba aproapelui”.

„Activitatea Înaltpreasfinției Sale a depășit zidurile simbolice ale lăcașurilor de cult, transformându-se într-o prezență vie în comunitate, alături de cei vulnerabili, de cei marginalizați, de cei uitați de societate”, a adăugat rectorul instituției universitare.

Au fost amintite acțiunile sociale ale Mitropolitului Banatului: sprijinul constant pentru familii nevoiașe, bolnavi, copii, persoane fără adăpost, precum și implicarea Bisericii în susținerea spitalelor timișorene în perioada pandemiei.

Dialog constant

De asemenea, rectorul Marilen Pirtea a remarcat dialogul constant al Înaltpreasfinției Sale cu autoritățile locale și centrale „în rezolvarea problemelor importante ale Timișoarei și județului Timiș”.

A fost menționată și activitatea cultural-științifică bogată a Mitropolitului Ioan, recompensată prin numeroase distincții naționale, între care Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Comandor.

Premiul „Sever Bocu”, oferit anual de UVT, recompensează personalități cu impact major în dezvoltarea comunității și în promovarea valorilor civice.

Foto credit: Facebook / Universitatea de Vest din Timișoara