Universitatea din București: Cele mai bune lucrări de licență și doctorat din anul 2025 sunt ale studenților teologi

Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București s-a remarcat la Gala Premiilor Senatului Universității din București (UB) 2025, obținând distincțiile pentru cea mai bună teză de licență și cea mai bună teză de doctorat în domeniul Științelor umaniste.

Gala ajunsă la cea de-a 9-a ediție s-a desfășurat miercuri în Amfiteatrul „Ioan Mihăilescu” al Rectoratului.

Premiul pentru cea mai bună teză de licență a fost acordat Larisei-Mirabela Negru, absolventă la specializarea Teologie Ortodoxă – Asistență Socială, pentru lucrarea „Adopția – o naștere din inimă”, coordonată de lectorul Andreea-Cosmina Preda.

Strănepotul Sf. Dometie de la Râmeț

Premiul pentru cea mai bună teză de doctorat i-a revenit lui Ioan-Daniel Manolache, pentru cercetarea „Iisus Hristos – Mirele în Noul Testament”, realizată sub îndrumarea părintelui Constantin Preda, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Ioan-Daniel Manolache este strănepotul Sfântului Dometie de la Râmeț

La primirea distincției, laureatul a scris într-o postare pe pagina sa de Facebook: „Eu m-am gândit întotdeauna că la Universitatea din București, prin munca noastră de cercetare, asamblăm corăbii pe care le trimitem apoi în larg… pentru ca noi, alături de ceilalți, să trăim împreună o viață mai bună, mai sigură, mai frumoasă și mai consistentă, pe marea aceasta întinsă a Existenței”.

„Ofer astfel Universității noastre teza mea de doctorat ca un buchet de flori, strâns, desigur, cu flori din propria dumneavoastră grădină, având nădejdea că și bănuțul văduvei îmbogățește vistieria cezarului”.

„Le mulțumesc profesorilor care m-au sprijinit și m-au îndrumat pe acest drum academic, dar mai ales celui care a coordonat această lucrare de cercetare”, a precizat Ioan-Daniel Manolache.

Alumnusul anului

În cadrul aceleiași gale, distincția „Alumnusul anului” pentru cele mai multe realizări după absolvire a fost acordată preotului Silviu-Constantin Nedelcu, absolvent al Facultății de Teologie Ortodoxă în anul 2013. De asemenea, părintele a absolvit și Facultatea de Litere din București în anul 2015, iar în anul 2018 a obținut titlul de doctor al aceleași facultăți.

Părintele a mulțumit catedrelor didactice care l-au format atât de la Facultatea de Teologie, cât și de la Facultatea de Litere.

În prezent, preotul Silviu-Constantin Nedelcu este bibliotecar în cadrul Institutului de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu” al Academiei Române.

Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”, părintele Cosmin Pricop, a reacționat pe pagina personală de Facebook, apreciind potențialul Facultății de Teologie Ortodoxă, recunoscut de mediul academic al universității-mamă.

Potrivit organizatorilor, „Gala Premiilor Senatului UB urmărește să aducă recunoaștere performanțelor academice, în cercetare și implicare civică ale membrilor comunității academice a Universității din București”.

Foto credit: Universitatea din București