Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a inaugurat o nouă bibliotecă pentru studenții Facultății de Litere și Istorie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inaugurat marți o nouă bibliotecă pentru studenții Facultății de Litere și Istorie. Investiția a fost realizată din fonduri europene nerambursabile.

Liviu Maha, rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza”, a subliniat necesitatea acestei investiții pentru asigurarea educației de calitate.

„Este un moment prin care anunțăm public, atât comunitatea academică a universității noastre, cât și comunitatea ieșeană și regională, că proiectul a avut succes și că studenții au acum acces la o bibliotecă modernă, destinată studiului, lecturii și lucrului în echipă”.

Proiect pentru viitor

Vasile Asandrei, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, a precizat că proiectul face parte dintr-o strategie mai largă pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale din regiune.

„Felicit universitatea nu doar pentru acest proiect, ci și pentru întreaga activitate din ultimii ani, având în vedere ca ați implementat cu succes mai multe proiecte și sunt convins ca vor urma și altele”.

La eveniment a participat și Ion Milică, directorul Bibiotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, care a precizat că biblioteca este un pilon important în formarea oamenilor.

„Mă bucur că, la nivelul de vârf al universității noastre, s-a înțeles importanța existenței unei infrastructuri educaționale moderne, la standarde europene, capabile să asigure o educație de calitate, într-un mod flexibil”.

Finalizat într-un interval de 17 luni, proiectul confirmă angajamentul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași de a investi în viitorul studenților.

Foto credit: Facebook / Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași