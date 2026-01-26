Unitatea pe care au lucrat-o înaintașii noștri la Unirea Principatelor, o lucrăm și noi în Biserică, a explicat PS Macarie

„Această unitate pe care au lucrat-o înaintașii noștri la Unirea Principatelor, o lucrăm și noi aici, în jurul Bisericii, mărturisindu-ne credința și cultivându-ne identitatea noastră”, a explicat sâmbătă Preasfințitul Părinte Macarie.

Episcopul Europei de Nord a oficiat Sfânta Liturghie în Parohia românească din Tromsø, Norvegia.

Totodată, Preasfinția Sa a săvârșit și slujba de Te Deum, urmată de Parastas, cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Principatelor Române, Moldova și Țara Românească.

Unirea rămâne actuală

Preasfințitul Părinte Macarie a explicat că evenimentul istoric din 24 ianuarie 1859 nu aparține doar trecutului, ci continuă și în prezent, în diaspora, unde românii sunt uniți în jurul Bisericii.

„Și în biserică suntem cu toții acasă. Iată, cu toate că suntem la capătul pământului, în aceste locuri îndepărtate, noi ne rugăm împreună și ne sunt recunoscători și ceilalți creștini ortodocși de diferite naționalități”, a spus ierarhul.

„Noi suntem misionari aici, cei din cler, și voi, cei din poporul dreptmăritor, și împreună ne adunăm și ne primenim lăuntric și nu ne mai simțim străini, fiindcă suntem cu toții împreună”.

Parohia românească din Tromsø, Norvegia, este ocrotită de Sfântul Cuvios Sisoe cel Mare și de Sfinții Mucenici de la Roma: Marius cu soția sa Marta, fiii Audifaciu și Avacum, și Lucia Fecioara.

