Unirea Principatelor Române, serbată la Bălți: A fost o prefigurare a Marii Uniri

Unirea Principatelor Române a fost serbat sâmbătă la Bălți, Republica Moldova, prin rugăciune și depunere de flori la statuia Sfântului Ștefan cel Mare din municipiu.

Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a oficiat, alături de un sobor de preoți, o slujbă de Te Deum la Paraclisul Episcopal.

Ierarhul a subliniat importanța evenimentelor din 1859, când domnitorul Alexandru Ioan Cuza, după ce la 5 ianuarie 1859 a fost ales în scaunul de domn în Moldova, la 24 ianuarie 1859 a fost ales domn al Ţării Româneşti.

Preasfinția Sa a evidențiat că Unirea din 1859 a constituit o prefigurare, o pregătire a Unirii din 1918, când Basarabia a revenit la Patria-Mamă, România.

Episcopul de Bălți a spus că „unitatea este rodul lucrării Duhului Sfânt, iar dezbinarea vine de la cel rău, prin uneltele sale”.

În data de 24 ianuarie, s-au împlinit 167 de ani de la Unirea Principatelor Române sub conducerea domnitorului Alexandru Ioan Cuza.

