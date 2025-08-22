Unica bogăție cu care mergem în veșnicie e dragostea: Un român și-a dat viața într-un incendiu, pentru a ajuta un vârstnic

Preasfințitul Părinte Teofil de Iberia, Arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, a oficiat marți o slujbă de pomenire pentru Mircea Spiridon, românul în vârstă de 50 ani care a decedat într-un incendiu din localitatea Tres Cantos, lângă Madrid.

I s-au alăturat în rugăciune Arhid. Spiridon Burlacu, consilier eparhial, Pr. Paul Teodorescu de la Parohia „Sf. Cuv. Siluan Athonitul” din Alcorcón, Spania, și maica Timoteia Țerea de la Mănăstirea Cenicientos, Spania, care a oferit răspunsurile liturgice.

Părintele arhiereu vicar a transmis condoleanțe din partea Episcopului Timotei al Spaniei și Portugaliei.

Dragostea, unica avere în veșnicie

„Pentru cel ce pleacă simțim nevoia să ne rugăm, pentru că știm că nimeni nu este fără de prihană, și cerem Domnului să-l ierte și să-l odihnească în pacea și dragostea Sa”, a spus ierarhul.

„Dar simțim nevoia să ne rugăm și pentru familia greu încercată și care rămâne cu adâncă durere în suflet. Durerea, dacă nu este trăită cu rugăciune, poate să fie distrugătoare, dar în stare de rugăciune, ea poate să fie mântuitoare și sfințitoare.”

„La căpătâiul adormitului în Domnul Mircea Spiridon putem să și învățăm două lucruri fundamentale: faptul că viața pământească este doar o etapă pregătitoare și premergătoare veșniciei; și de asemenea, faptul că singura bogăție cu care mergem în veșnicie este dragostea, de care domnul Mircea Spiridon a dat dovadă până la ultima răsuflare”, a adăugat Preasfinția Sa.

S-a sacrificat pentru un prieten

Mircea Spiridon s-a implicat în salvarea prietenului său, Miguel, un spaniol în vârstă de 83 de ani, și a cailor de la centrul ecvestru al acestuia, informează Libertatea. Din nefericire, a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului.

Premierul spaniol, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a transmis condoleanțe la moartea românului, în contextul în care Spania se confruntă cu pericol de incendiu în cea mai mare parte a țării.

Mircea Spiridon, care deținea în Spania o firmă de transporturi, avea 50 de ani, doi copii adolescenți și era de profesie mecanic. Comunitatea românească din diaspora a organizat o colectă pentru repatrierea trupului la Tulcea, unde urmează să fie înmormântat joi, 28 august.

Pe lângă sprijinul moral și spiritual, Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei a oferit familiei și sprijin financiar.

Foto credit: Episcopia Spaniei și Portugaliei