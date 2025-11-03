UNESCO a inclus Bistrița în Rețeaua Orașelor Creative

UNESCO a inclus vineri Bistrița în Rețeaua Orașelor Creative, la categoria Arhitectură, alăturându-se astfel celorlalte orașe românești membre. Este pentru prima dată când UNESCO include arhitectura între domeniile de creație recunoscute la nivel mondial.

Rețeaua UNESCO a Orașelor Creative, lansată în 2004, include acum 408 orașe din peste 100 de țări, care promovează cultura și industriile creative ca piloni ai dezvoltării durabile. Bistrița se alătură astfel altor orașe românești deja membre ale rețelei: Cluj-Napoca, desemnat în 2021 la categoria film, și Iași, recunoscut în 2023 la categoria literatură.

Distincția UNESCO reprezintă „o recunoaștere mondială a patrimoniului nostru arhitectural, a modului în care am știut să îmbinăm tradiția cu inovația, dar și a viziunii noastre pentru viitor: un oraș care își respectă istoria și construiește modern, cu grijă pentru identitatea sa”, a transmis primarul municipiului Bistrița, Gabriel Lazany, într-o postare pe Facebook.

„Această distincție confirmă că Bistrița devine un model internațional de dezvoltare prin cultură, creativitate și design urban responsabil”, a adăugat edilul.

Motor al dezvoltării durabile

Potrivit UNESCO, includerea arhitecturii printre domeniile de creativitate – alături de artizanat, design, film, gastronomie, literatură, artă media și muzică – marchează o extindere semnificativă a rețelei.

„Orașele creative demonstrează că industriile culturale pot fi motoare concrete ale dezvoltării durabile. Prin includerea arhitecturii, consolidăm o rețea în care creativitatea sprijină inițiativele locale, atrage investiții și stimulează coeziunea socială”, a declarat Audrey Azoulay, directorul general UNESCO.

Sursă foto: Facebook / Gabriel Lazany