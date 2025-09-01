Unde și când va continua campania de donare de sânge inițiată de Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva”

O nouă activitate de donare de sânge va fi organizată de Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” marți, 9 septembrie 2025, la Centrul Medical Master din Intrarea Capelei nr.1A, Sector 6, București.

Acțiunea va fi desfășurată prin implicarea a trei comunități păstorite de clerici: Părintele Ioan-Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva”; Părintele Corneliu Damaschin, care activează la Centrul Medical Master, și Părintele Cătălin Dabu, Protopopul Sectorului 6 al Capitalei și parohul Bisericii „Sfântul Ioan Botezătorul – Militari”.

Campania de donare de sânge inițiată anul acesta de Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” se desfășoară în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.

Programul se numește „Donează din inimă, dăruiește viață” și a început în 3 iunie, când a avut loc prima activitate de donare, concretizată prin colectarea a peste 12 litri de sânge.

Alte acțiuni similare sunt planificate pentru data de 7 octombrie 2025, la Parohia „Înălțarea Domnului” din Sectorul 6 al Capitalei, și în prima parte a lunii noiembrie 2025, la Stadionul F.C. Rapid – ambele organizate prin implicarea Părintelui Protopop Cătălin Dabu și a Părintelui Mihail Ivan de la centrul social pentru copiii ucraineni.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru (arhivă)