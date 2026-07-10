UNArte a deschis o Pinacotecă și o Bibliotecă cu peste 60.000 de titluri și obiecte de patrimoniu

Universitatea Națională de Arte din București a deschis publicului Pinacoteca UNArte și noua Bibliotecă de la Casa Scarlat-Ghica (Robescu), unde pot fi văzute peste 60.000 de lucrări de artă, documente istorice și obiecte de patrimoniu.

Cele două spații reunesc patrimoniul artistic și documentar al universității și au fost deschise în urma unui proiect de consolidare și reabilitare a Casei Robescu.

Noua Bibliotecă cuprinde titluri de specialitate și este una dintre cele mai importante biblioteci universitare din România dedicate artei.

Documente de patrimoniului

Printre obiectele expuse se numără ecorșeul realizat de Constantin Brâncuși împreună cu medicul Dimitrie Gerota și presa originală de gravură folosită de Theodor Aman.

Patrimoniul prezentat publicului cuprinde și lucrări din Colecția Kalinderu, gravuri istorice și documente de arhivă.

Vizitatorii pot vedea foile matricole ale unor artiști precum Constantin Brâncuși, Ștefan Luchian, Victor Brauner și Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, precum și diploma lui Zianu Boca, cunoscut ulterior ca Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

Ideea înființării unei pinacoteci a fost formulată de Theodor Aman în anul 1864, odată cu începuturile Școlii de Belle Arte. Proiectul a fost realizat după 162 de ani.

Casa Scarlat-Ghica găzduiește în prezent Pinacoteca UNArte și noua Bibliotecă, după lucrările de reabilitare și punere în valoare a clădirii.

Pinacoteca și Biblioteca pot fi vizitate de luni până vineri, între orele 9:00 și 16:00.

Foto credit: Facebook / Meiloiu Monica Daniela