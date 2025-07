Una din mănăstirile situate la cea mai mare altitudine din România și-a serbat hramul

Mănăstirea Piatra Tăieturii din județul Suceava, situată la 1700 de metri altitudine, în Masivul Călimani, și-a serbat duminică hramul de vară în prezența a numeroși credincioși.

Programul liturgic al zilei a început cu Sfințirea Mică a apei și Taina Sfântului Maslu și a continuat cu Sfânta Liturghie, oficiată la altarul exterior al mănăstirii de un sobor de 10 clerici condus de Arhim. Melchisedec Velnic, starețul Mănăstirii Putna și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

Din sobor au mai făcut parte Protos. Macarie Olărean, starețul de la Piatra Tăieturii, a cărui mănăstire de metanie este Putna, Părintele Aurel Goraș, Protopop de Câmpulung Molovenesc, și alți stareți și clerici din zonă.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Grupul Psaltic „Martyria” al Arhiepiscopiei Râmnicului.

„Mai întâi de toate, să dăm slavă lui Dumnezeu că, iată, ne-a vrednicit, ca să ajungem pe acest vârf de munte. Dimineața, când vedeam că fiecare dintre dumneavoastră vrea să ajungă cât mai repede aici, mi-a adus un pic de ispită și am zis: Iată că nu pot să ajung la slujbă, calea spre schit e ocupată și mai că nu putem să străbatem până sus. Dar, încet-încet și cu nițică răbdare, am reușit și am ajuns”, a remarcat Părintele Exarh Melchisedec Velnic la finalul Liturghiei.

„Fiindcă este duminică, numărul dumneavoastră e destul de mare și de impresionant, căci ați venit pe acest vârf de munte de aici, de la Piatra Tăieturii, ca să fiți alături de noi.”

„Aș zice că noi, ca slujitori ai Sfintelor Altare, toți de aici, cei zece la număr câți am slujit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, nouă preoți și un diacon, ne-am însuflețit și mai mult de dragostea dumneavoastră”, a subliniat starețul Putnei.

Slujba de duminică a fost precedată de o Priveghere și Liturghie de noapte oficiate în biserica mare a mănăstirii, la care răspunsurile liturgice oferite de membri ai Grupului Psaltic „Tronos”.

Despre mănăstire

Situată la 1700 de metri față de nivelul mării, Mănăstirea Piatra Tăieturii se situează, împreună cu Mănăstirea Alina-Maria din județul Vâlcea, pe locul doi țară ca alti­tu­­dine după Mănăstirea Ceahlău (1800 m).

Piatra Tăieturii este o creastă pe care era cândva o piatră de hotar care despărțea Transilvania și Bucovina – aflate sub ocupația Imperiului Austro-Ungar – de restul Moldovei. În zonă au viețuit pentru o perioadă Sf. Cuv. Paisie (Olaru) și Ilie (Cleopa) de la Sihăstria.

Un odor important al obștii este o copie a icoanei Maicii Domnului „Înjunghiata” al cărei original se află în patrimoniul mănăstirii athonite Vatoped. Din patrimoniu mai fac parte fragmente din moaștele Sf. Luca al Crimeii, ale Sf. și Dreptului Lazăr, cel înviat a patra zi din morți, și ale Sf. Efrem cel Nou.

Vezi și:

Foto credit: Mănăstirea Piatra Tăieturii