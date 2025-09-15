Cum a decis un islamist să devină ortodox? Mărturii și minuni ale Sf. Efrem cel Nou

Părintele Andrei-Ioan Antal este cunoscut în comunitatea băcăuană pentru zecile de oameni de alte naționalități pe care i-a botezat. În cele ce urmează, veți lectura cazul de convertire al unui islamist, care a intrat în Biserica „Sf. Împărați Constantin și Elena”, din satul Hemeiuș, doar pentru a-l omorî pe cel de la care ulterior a primit Taina Sf. Botez.

„Este o experiență cu totul neobișnuită, ce a început într-un mod dramatic.”, a transmis pr. Andrei Antal.

Bărbatul, de origine iraniană, provenind dintr-o familie cu legături în fostul cerc regal, ajunsese în România cu intenția declarată de a-l ucide pe părintele Andrei Antal. Toate erau o consecință a faptului că preotul nu binecuvântase relația lui cu o tânără româncă ortodoxă, cu care intenționa să se căsătorească.

M-a oprit cineva „cu foc în mână”

Ajuns în biserică, însă, bărbatul s-a oprit brusc în mijlocul naosului, trăind o experiență unică, despre care a vorbit abia mai târziu. I-a mărturisit părintelui că, în noaptea dinainte, avusese un vis în care i se arătase o persoană care l-a avertizat să nu-i facă rău preotului. În biserică, recunoscuse acea persoană sub chipul Sfântului Efrem cel Nou, pe care l-a văzut „cu foc în mână”.

„Mi-a spus așa: «Părinte, când m-am oprit în mijlocul bisericii, l-am văzut pe un om. Cu o noapte înainte, am visat aceeași persoană care mi-a spus: Să nu-i faci nimic părintelui acesta.» L-am întrebat cine era acea persoană, iar el mi-a arătat o icoană și mi-a zis: «Uite, sfântul acesta, cel care are focul în mână.» Era vorba despre Sfântul Efrem cel Nou”.

„După acea trăire, deși era musulman, a dorit să se boteze. Și l-am botezat, dându-i numele Efrem”.

„La scurt timp după botez, mi-a mărturisit ceva care m-a impresionat profund: «Părinte, când m-am împărtășit, deși a fost un moment de o secundă, am simțit că am stat la masă și am cinat cu Dumnezeu. Apoi m-am întors, dar acel moment nu poate fi definit în timp.» A fost o mărturisire care m-a tulburat în cel mai frumos sens al cuvântului”.

Cateheză cu Părintele Macarie Simonopetritul

Orele de cateheză începute cu Efrem nu au fost deloc ușoare, el fiind vorbitor de limbă franceză. Bibliografia recomandată era tradusă în această limbă, motiv pentru care părintele Andrei Antal a solicitat ajutorul Preacuviosului Părinte Macarie, de origine franceză, care face parte din obștea mănăstirii athonite Simonos Petras.

Părintele Macarie, care este autorul volumelor Sinaxarul. Vieţile sfinţilor Bisericii Ortodoxe şi Triodul explicat. Mistagogia timpului liturgic, a oferit în dar volume prețioase care au contribuit, prin mijlocirea părintelui Andrei, la creșterea duhovnicească a lui Efrem.

Ajutorul Sfântului Efrem cel Nou

Această trăire profundă l-a determinat pe Efrem să își schimbe radical viața. Deși anterior fusese un extremist religios, a cerut să fie botezat în credința ortodoxă. A primit numele Efrem, în cinstea sfântului care i se arătase. După botez, a continuat să vină în România ani de zile, zburând periodic pentru a se spovedi la părintele Andrei.

În timpul pandemiei, din cauza dificultăților de deplasare, părintele l-a sfătuit să își găsească un duhovnic în Franța, unde locuiește în prezent. A rămas, însă, un ortodox practicant, statornic în rugăciune și viață liturgică.

Părintele Andrei îl descrie drept „unul dintre cei mai acrivioși” credincioși – cuvânt provenit din grecescul akrivós (ακριβός), care desemnează o viață spirituală trăită cu maximă rigoare și conștiinciozitate.

Această convertire profundă și neașteptată, pornită dintr-o intenție de violență, dar transformată într-o mărturie de har, rămâne una dintre cele mai puternice amintiri ale părintelui Andrei Antal.

Foto credit: Doxologia