În 24 februarie s-a împlinit un an de la izbucnirea conflictului militar dintre Federaţia Rusă şi Ucraina.

Victimele războiului care au murit în luptele date au fost pomenite vineri la Biserica „Parcul Domenii” – Cașin – Paraclis Patriarhal din Bucureşti.

Evenimentul face parte din manifestările comemorative organizate de Asociația Ecumenică a Bisericilor din România (AIDRom) la un an de agresiune militară împotriva Ucrainei, informează Radio Trinitas.

Slujba de pomenire pentru victimele conflictului militar a fost oficiată în limbile română și ucraineană.

Ambasadorul ucrainean la București, Ihor (Igor) Prokopchuk, a rostit o alocuțiune în care a condamnat agresiunea militară împotriva țării sale și și‑a manifestat recunoștința pentru sprijinul oferit de poporul român.

„În acest ultim an am devenit martori ai atrocităților oribile care au fost comise de către forța de ocupație rusă pe teritoriul ucrainean. Aceste atrocități, despre care credeam că nu s-ar putea întâmpla niciodată în secolul XXI, au fost sistematic săvârșite de invadatorii ruși pe teritoriul ucrainean. Anul trecut a fost anul stoicismului și curajului exemplar al forțelor de apărare ucrainene și a națiunii ucrainene. Iar anul trecut a arătat, de asemenea, forța unității cu Ucraina a comunității internaționale din România și din alte țări”.

„Iar această unitate a fost foarte bine etalată ieri, în timpul votului de la New York și al Adunării Generale a ONU, unde 141 de țări au votat în favoarea unui document care pune bazele pentru a aduce pacea în Ucraina”.

„Profit de această ocazie pentru a mulțumi poporului român care i-a primit cu căldură pe ucraineni care au fost nevoiți să fugă din primele zile când a început războiul, din primele ore. Au găsit aici căldură, au găsit ospitalitate, au găsit confort. Și asta înseamnă foarte mult”.

„Războiul continuă și va fi necesar să continuăm lupta, lupta pentru dreptate și pentru pace. Avem încredere deplină că, rămânând împreună, vom putea face acest lucru și vom putea restabili pacea dreaptă în interesul Ucrainei și în interesul celorlalte națiuni din Europa. Le mulțumesc din nou tuturor pentru slujba de astăzi și le mulțumesc tuturor pentru că s-au alăturat în memoria lui victimelor nevinovate ale acestui război”, a afirmat Ihor (Igor) Prokopchuk.

A urmat un concert susţinut de Corul de copii refugiați, cu vârste între 4 și 14 ani, din Ucraina, pregătit de echipa AIDRom.

Evenimentul, intitulat „Un An de Război în Ucraina. Un An de ajutor și speranță”, s-a încheiat cu un moment de reculegere în memoria celor uciși în război.

„Din mila Bunului Dumnezeu, am marcat un an de război făcând un parastas pentru cei care sunt victimele acestui război un război nedrept, un război care a produs și produce multă suferință”.

„I-am cerut Bunului Dumnezeu să le ierte păcatele tuturor celor care au căzut apărându-și țara și am avut alături o mare parte din comunitatea ucraineană din București, pe care noi îi asistăm la asociația AIDRom. Alături de ei, am marcat acest moment, am dat slavă Bunului Dumnezeu cerând ca să fie pace, ca dânșii să revină în locurile de origine, să revină în casele dumnealor, să revină în Biserica dumnealor, să revină la școlile de unde copiii au plecat și astăzi ne bucurăm în România de pace și le mulțumim tuturor celor care asigură ospitalitate poporului ucrainean greu încercat”, a precizat părintele Gabriel Cazacu, parohul Bisericii „Parcul Domenii”‑Cașin – Paraclis Patriarhal.

A avut loc apoi o manifestare de solidaritate, în fața lăcașului de cult, în care participanții au primit baloane în culorile steagului ucrainean.

Foto credit: Ziarul Lumina

