UMF Timișoara a lansat un program de studii universitare dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității

Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara a lansat un program de studii dedicat prevenirii și managementului integrat al obezității, anunță instituția într-un comunicat de presă.

Programul, cu o durată de doi ani, este inițiat și coordonat de Bogdan Timar, decanul Facultății de Medicină din cadrul Universității „Victor Babeș” și președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

La finalizarea studiilor, absolvenții vor dobândi calificarea de expert în managementul obezității, fiind pregătiți să ofere o abordare integrată, personalizată și bazată pe dovezi științifice în prevenirea și tratamentul obezității.

Potrivit instituției academice, curriculumul programului este construit pentru a acoperi întregul parcurs al pacientului cu obezitate. Masteranzii vor învăța să realizeze evaluarea comprehensivă a persoanei cu obezitate, să stabilească obiective terapeutice realiste și individualizate și să integreze intervențiile nutriționale, comportamentale, de activitate fizică și farmacologice, precum și terapiile chirurgicale și endoscopice atunci când acestea sunt indicate.

„Avem nevoie de profesioniști care înțeleg pacientul în ansamblul său, care știu să coordoneze echipe multidisciplinare și să integreze cele mai noi dovezi științifice în practica medicală. Acest program de master răspunde unei nevoi reale a sistemului de sănătate și are ambiția de a forma noi generații de experți în managementul obezității”, a semnalat Bogdan Timar.

Programul va beneficia de expertiza practică și cunoștințele Centrului de Management Integrat al Obezității din cadrul Spitalului „Pius Brînzeu”, primul centru de acest tip înființat într-un spital public din România.

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