Umanitatea nu ia pauză: Crucea Roșie Română aniversează 150 de ani de activitate

Crucea Roșie Română aniversează vineri 150 de ani de activitate printr-un eveniment intitulat „Umanitatea nu ia pauză”, desfășurat simultan în spații publice din întreaga țară, transmite organizația într-un comunicat de presă.

Voluntarii se vor afla în spațiile publice, printre oameni, și vor transmite mesaje sugestive despre misiunea și impactul organizației.

„În vremuri de criză, umanitatea este ceea ce ne unește. Astăzi îi sărbătorim pe voluntarii și personalul care transformă compasiunea în acțiune, ajutând, vindecând și stând alături de comunități atunci când este cel mai important”, transmit organizatorii manifestării.

Acțiunea se va desfășura simultan în toate filialele Crucii Roșii Române, pe durata a minimum 60 de minute, implicând între 10 și 20 de voluntari în fiecare filială.

„Prin această inițiativă, Crucea Roșie Română reafirmă angajamentul său de a acționa constant în sprijinul celor aflați în nevoie și de a duce mai departe o tradiție de 150 de ani în serviciul umanității”, mai transmit organizatorii evenimentului.

Ziua Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semilună Roșie este marcată anual în data de 8 mai, în memoria omului de afaceri elvețian și a voluntarului Henry Dunant (1828-1910), din inițiativa căruia a apărut mișcarea în urmă cu peste 160 de ani.

În țara noastră își desfășoară activitatea Societatea Națională de Cruce Roșie din România, care a fost înființată în 1876.

Societatea este o organizație umanitară auxiliară autorității publice și abilitată prin lege să asigure asistență umanitară în caz de dezastre și să vină în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Prin programele și activitățile sale în beneficiul societății, contribuie la prevenirea și alinarea suferinței sub toate formele, protejează sănătatea și viața, promovează respectul față de demnitatea umană, fără nicio discriminare.

