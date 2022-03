Ucrainencele trec granița lăsându-și soții dincolo. Părintele Ion Onea: Am văzut lacrimi

Părintele Ion Onea, Parohul din Niculițel, a vorbit joi dimineață la Radio Trinitas despre suferința despărțirii la care a fost martor în Vama Isaccea: „Zilele acestea au fost foarte emoționante pentru noi, cei de aici, pentru că am văzut disperare, am văzut emoții, am văzut lacrimi”.

„Ne-au făcut pe noi, cei din zona aceasta, să fim solidari cu cei care se află în nevoie”, a continuat părintele paroh. „Au fugit din calea războiului cu o sacoșă în mână, nu au prea multe la ei.”

„În aceste zile aici în zonă a fost foarte frig și a nins foarte mult. Au stat la rând de șapte kilometri pe partea ucraineană afară, în frig, cu copiii. După ce au trecut, la Isaccea, au găsit corturile încălzite”, a mai povestit clericul.

„De duminică, după 12 noaptea, soțiile au trecut granița, iar soții nu au mai avut dreptul să treacă și s-au despărțit acolo, în vamă. A fost foarte dureros, mai ales pentru mamele cu copii.”

„De duminică seară, Protoieria Niculițel găzduiește în jur de 50 de refugiați zilnic. Acești refugiați sunt doar în tranzit, la rude care sunt din Spania, Italia, Germania, Polonia. Au nevoie de susținere morală.”

Pentru că românii și-au manifestat foarte frumos solidaritatea și în toate punctele de tranzit al frontierei cu Ucraina au ajuns multe ajutoare, parohul din Niculițel a dus joi un transport de ajutoare și într-un sat românesc de dincolo de graniță, unde sunt probleme mari cu aprovizionarea.

Dincolo de graniță, în regiunea Odesea a Ucrainei, sunt șase sate românești care mai au nevoie de sprijin, a spus parohul.

Imediat după începerea conflictului militar în Ucraina, Biserica Ortodoxă Română a fost alături de refugiații veniți în România și în Republica Moldova oferindu-le hrană și ajutoare materiale, asistență spirituală, servicii de transport și spații de cazare.

S-au mobilizat în acest sens eparhii din țară și de peste hotare, alături de ONG-urile Bisericii. Inițiativele de sprijin pentru refugiați sunt coordonate prin platforma „Ajută cu bucurie”, unde se poate oferi ajutor material sau se pot înscrie voluntari.

Foto credit: Parohia Niculițel

