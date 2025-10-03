Tunel medieval descoperit la Mănăstirea Neamț

Un tunel subteran a fost descoperit în timpul lucrărilor de reabilitare din curtea Mănăstirii Neamț. Se estimează că acesta ar fi de origine medievală, construit probabil în vremea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Lucrările de reabilitare au scos la iveală pe data de 12 septembrie o nișă din cărămidă, în zona de sud a curții mănăstirii și care masca intrarea în tunel. Accesul a fost descoperit după îndepărtarea câtorva cărămizi, iar un student a surprins în imagini un culoar de aproximativ 30 de metri lungime, 2,5 metri lățime și 2,8 metri înălțime.

Tunelul a fost construit cu bolovani de râu la bază și cu cărămidă în partea superioară. El ar fi avut un rol defensiv și ar fi inclus încăperi destinate protejării bunurilor mănăstirii.

Traseul său intersectează mai multe construcții istorice: fundațiile bisericii ctitorite de Petru Mușat în 1381, o bucătărie monahală din secolului XVII, un locaș de cult având hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe din 1823 și o ciușmea ridicată în perioada Mitropolitului Veniamin Costachi.

Legenda confirmată

Arhimandritul Benedict Sauciuc, starețul Mănăstirii Neamț, a declarat: „Tunelul care pleacă din biserica mare și ajunge în afara incintei datează din vremea domnitorului Ștefan cel Mare. Legenda spune că era un tunel care ieșea la câteva sute de metri depărtare, iar acum avem bucuria să anunțăm că a fost descoperit locul unde se află acest tunel”.

„Pentru noi este o binecuvântare să redescoperim acest lucru, deoarece Mănăstirea Neamț se numără printre cele mai mari și mai frumoase mănăstiri medievale”, a adăugat părintele stareț.

Potrivit arhimandritului, o parte a tunelului a fost astupată în timpul restaurărilor dintre anii 1956–1961, ceea ce a dus și la deteriorarea unor porțiuni ale galeriei. Descoperirea confirmă tradițiile mănăstirii despre existența unui traseu secret folosit pentru refugiu și protejarea valorilor.

Tunelul urmează să fie studiat de specialiști pentru documentare și protejare.

Foto credit: Doxologia.ro/ Mihail Vrăjitoru