Tundere în monahism la Diaconești: În spatele hainelor negre strălucește o mare bucurie, a spus PS Teofil Trotușanul

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a oficiat duminică, la Mănăstirea Diaconești din județul Bacău, slujba tunderii în monahism pentru trei tinere candidate la călugărie.

Din soborul slujitorilor a făcut parte și arhim. Nicolae Dănilă, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Romanului și Bacăului.

Rasoforele au primit numele monahale de Isidora, Arsenia și Platonida.

„Trei surori au făgăduit acum, înaintea lui Dumnezeu, că vor urca pe scara desăvârșirii către Rai”, a spus la final Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul.

„Și acest început l-au făcut aici, în fața Sfântului Altar, jurământ sfânt, logodnă duhovnicească și nuntă cerească, iar Dumnezeu a primit acest legământ al lor și le-a răspuns, oferindu-le brațele părintești.”

„Iar acest moment, pentru obștea monahală, este unul deosebit, este o bucurie sfântă, deși cântările și atmosfera de la acest moment al călugăriei este unul tainic sau mistic, în spatele acestei lumini reduse și a hainelor negre și a lumânărilor care pâlpâie strălucește o mare lumină și o mare bucurie. Este bucuria întâlnirii cu Mirele Ceresc”, a subliniat ierarhul.

Mănăstirea Diaconești este situată pe Valea Trotușului, aproape de granița dintre județele Bacău și Harghita.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului