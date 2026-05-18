Eveniment aniversar la Alba Iulia: Universitatea „1 Decembrie 1918” a împlinit 35 de ani de la înființare

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a marcat vineri împlinirea a 35 de ani de la înființare, printr-un eveniment aniversar desfășurat la Casa de Cultură a Sindicatelor din municipiu.

La manifestare au participat Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, și Arhiepiscopul Irineu al Alba Iuliei.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a subliniat începuturile instituției și pe cei care au contribuit la dezvoltarea acesteia: „Sfântul Apostol Pavel, în Epistola către Evrei, capitolul 13, versetul 7, ne spune: Aduceţi-vă aminte de înaintaşii voştri, băgaţi bine de seamă cum şi-au încheiat viaţa şi urmaţi-le credinţa (Evrei 13, 7)”.

„Împreună cu alți oameni care au pus puternic umărul la înființarea acestei universități, am avut bucuria de a întemeia această instituție de învățământ”.

Mitropolitul Andrei a adresat un mesaj de binecuvântare universității: „Voi încheia, cu un gând care este, de fapt, o urare pe care o adresez domnului rector Daniel Breaz, profesorilor și studenților universității. Ea este luată din cea de-a treia epistolă sobornicească a Sfântului Ioan Teologul: Să mergeți bine cu sănătate, precum bine mergeți cu sufletul (3 Ioan 1, 2)”.

Credința în Dumnezeu

La rândul său, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a subliniat rolul credinței în formarea intelectuală și spirituală a tinerilor: „Oricâtă ingeniozitate și oricât zel am avea, nu este suficient, dacă nu avem credință în Dumnezeu”.

„Fără Dumnezeu, toate lucrurile sunt sumbre și dificile și pe noi ne cuprind disperarea și confuzia. Dar când Dumnezeu este așezat în centrul vieții noastre, aceasta devine minunată, se umple de sens și de frumusețe senină, iar noi devenim apți de împlinirea celor mai legitime aspirații”, a adăugat Înaltpreasfinția Sa.

Evenimentul aniversar a reunit reprezentanți ai Administrației Prezidențiale, ai Guvernului României și ai Ministerului Educației, precum și membri ai autorităților centrale și locale și cadre universitare din țară.

