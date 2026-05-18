Se împlinesc 165 de ani de la mutarea la Domnul a Mitropolitului Sofronie Miclescu

Se împlinesc luni 165 de ani de la mutarea la Domnul a Mitropolitului Sofronie Miclescu al Moldovei. Ierarhul a avut un rol important în susținerea Unirii Principatelor și în alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor al Moldovei.

Viitorul mitropolit s-a născut în jurul anului 1790, într-o familie de boieri moldoveni, fiind fiul Marelui Vornic Constantin Miclescu și al Zoei Vârnav. La botez a primit numele Sandu.

A intrat în monahism în anul 1818, la Mănăstirea Secu, primind numele Sofronie. Ulterior s-a mutat la Mănăstirea Neamț, unde a fost hirotonit ierodiacon în 1821 și ieromonah în 1824.

În anul 1826 a fost ales Episcop al Hușilor, iar în 1851 a devenit Mitropolit al Moldovei, perioadă în care s-a implicat activ în susținerea idealului unirii Moldovei cu Țara Românească.

Rol în realizarea Unirii Principatelor Române

Mitropolitul Sofronie Miclescu a avut un rol important în anularea alegerilor falsificate organizate de caimacamul Nicolae Vogoride, susținător al intereselor otomane și adversar al unirii.

În 1857 a fost ales președinte al Divanului Ad Hoc al Moldovei, structură care a cerut unirea Principatelor într-un singur stat numit România și aducerea unui principe străin dintr-o familie domnitoare europeană.

De asemenea, a prezidat Adunarea electivă a Moldovei în cadrul căreia Alexandru Ioan Cuza a fost ales domnitor, moment decisiv pentru realizarea Unirii Principatelor Române.

Relații tensionate cu Domnitorul Cuza

Relațiile dintre Mitropolitul Sofronie și Alexandru Ioan Cuza s-au deteriorat însă câțiva ani mai târziu, în contextul reformelor privind averile mănăstirești. În 1860, ierarhul a fost suspendat din scaunul mitropolitan după ce s-a opus măsurilor promovate de domnitor privind administrarea acestor bunuri și a fost trimis la Mănăstirea Slatina.

Ulterior, Adunarea legislativă a Moldovei a constatat că măsura suspendării a reprezentat un abuz de putere, iar guvernul condus de Mihail Kogălniceanu a demisionat. Cu toate acestea, Mitropolitul Sofronie i-a transmis lui Alexandru Ioan Cuza că renunță la scaunul mitropolitan din motive de sănătate.

Mitropolitul Sofronie Miclescu s-a mutat la Domnul în data de 18 mai 1861, la Iași. Potrivit dorinței sale, a fost înmormântat în pridvorul Mănăstirii Neamț. De asemenea, a fost unchiul viitorului Mitropolit Primat la României Calinic Miclescu, cel în timpul căruia Biserica Ortodoxă Română avea să primească Tomosul de Autocefalie de la Patriarhia Ecumenică.

