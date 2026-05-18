În data de 18 mai este celebrată Ziua Internațională a Muzeelor: Cultura unește comunități și generații

În data de 18 mai este celebrată Ziua Internațională a Muzeelor, cultura fiind evidențiată drept un element care unește comunități și generații prin dialog și educație. Sărbătoarea este organizată anual sub coordonarea Consiliul Internațional al Muzeelor (ICOM).

Tema ediției din 2026 este „Muzeele unesc o lume divizată”, accentul fiind pus pe rolul muzeelor în depășirea diferențelor culturale, sociale și geopolitice și în promovarea dialogului, incluziunii și păcii.

„Muzeele reprezintă mult mai mult decât niște locuri în care este conservat patrimoniul cultural: ele sunt spații publice de încredere, în care oamenii întâlnesc povești, obiecte, dar, mai ales, se întâlnesc unii pe alții”, transmit într-o postare pe Facebook reprezentanții ICOM România.

Comunitatea muzeală din România se alătură manifestărilor organizate la nivel internațional și reafirmă importanța protejării patrimoniului cultural național, precum și a susținerii activității specialiștilor care lucrează în muzee.

Cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor, în România se organizează „Noaptea Muzeelor”.

Consiliul Internațional al Muzeelor

Consiliul Internațional al Muzeelor fost înființat în anul 1946 și reprezintă una dintre cele mai importante organizații internaționale dedicate muzeelor și specialiștilor din domeniul patrimoniului cultural.

ICOM are ca principale obiective stabilirea standardelor profesionale și etice pentru activitatea muzeală, dezvoltarea cooperării internaționale și consolidarea rețelelor profesionale din domeniul patrimoniului cultural.

Totodată, organizația formulează recomandări privind protejarea patrimoniului cultural, sprijină dezvoltarea competențelor profesionale și coordonează proiecte și misiuni internaționale dedicate muzeelor și conservării patrimoniului mondial.

În anul 2026, ICOM marchează și împlinirea a 80 de ani de activitate. Organizația reunește peste 40.000 de profesioniști din mai mult de 140 de țări și desfășoară activități dedicate cooperării internaționale, dezvoltării rețelelor profesionale și protejării patrimoniului cultural mondial.

