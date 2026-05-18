Arheologi din Republica Moldova au descoperit un mormânt scitic vechi de peste două milenii

Arheologi din Republica Moldova au descoperit un mormânt scitic vechi de peste două milenii în necropola tumulară de la Gura Bâcului, precizează specialiștii de la Agenția Națională Arheologică într-o postare pe Facebook.

Complexul funerar datează din secolul al 3-lea înainte de Hristos și oferă noi informații despre practicile funerare ale comunităților scitice din regiunea Nistrului inferior.

Mormântul este alcătuit dintr-o cameră funerară, un puț de acces și un dromos, coridor care conduce spre spațiul mortuar propriu-zis.

Obiecte descoperite în mormânt

În interior, cercetătorii au identificat mai multe obiecte de inventar funerar: „În camera funerară au fost identificate mai multe piese – vase ceramice, o piatră prelucrată care probabil reprezenta un mic altar, o afumătoare și alte obiecte specifice populațiilor scitice”.

Una dintre cele mai importante descoperiri este o afumătoare ceramică specifică necropolelor scitice.

„Această afumătoare este specifică pentru populații scitice din secolul 3 înainte de Hristos. Este un vas unic pentru patrimoniu arheologic al Republicei Moldova și va reprezenta o piesă de excepție pentru Muzeul Național de Istorie”, au transmis repreprezentanții agenției.

Noua descoperire completează datele științifice privind necropola tumulară de la Gura Bâcului și reconfirmă importanța arheologică a sitului, cercetările urmând să continue și în perioada următoare.

Foto credit: Facebook / Agenția Națională Arheologică

Știri recente

Săptămâna în imagini: 11 – 17 mai 2026

În dinamica socială, credința și tradiția ortodoxă păstrează frumusețea vieții, îmbogățind spiritual fiecare generație. Vă invităm să urmăriți articolul nostru în imagini din perioada 11 – 17 mai 2026. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna…