Arheologi din Republica Moldova au descoperit un mormânt scitic vechi de peste două milenii în necropola tumulară de la Gura Bâcului, precizează specialiștii de la Agenția Națională Arheologică într-o postare pe Facebook.

Complexul funerar datează din secolul al 3-lea înainte de Hristos și oferă noi informații despre practicile funerare ale comunităților scitice din regiunea Nistrului inferior.

Mormântul este alcătuit dintr-o cameră funerară, un puț de acces și un dromos, coridor care conduce spre spațiul mortuar propriu-zis.

Obiecte descoperite în mormânt

În interior, cercetătorii au identificat mai multe obiecte de inventar funerar: „În camera funerară au fost identificate mai multe piese – vase ceramice, o piatră prelucrată care probabil reprezenta un mic altar, o afumătoare și alte obiecte specifice populațiilor scitice”.

Una dintre cele mai importante descoperiri este o afumătoare ceramică specifică necropolelor scitice.

„Această afumătoare este specifică pentru populații scitice din secolul 3 înainte de Hristos. Este un vas unic pentru patrimoniu arheologic al Republicei Moldova și va reprezenta o piesă de excepție pentru Muzeul Național de Istorie”, au transmis repreprezentanții agenției.

Noua descoperire completează datele științifice privind necropola tumulară de la Gura Bâcului și reconfirmă importanța arheologică a sitului, cercetările urmând să continue și în perioada următoare.

