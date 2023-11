Trezvia, lucrarea de căpătâi a sfinților îngeri: La hramul Schitului Darvari, starețul ne cheamă „să luăm aminte”

Schitul Darvari din Capitală și-a serbat miercuri hramul secundar, în prezența a numeroși credincioși din București și din împrejurimi. Sărbătoarea a început în ajun cu Privegherea pentru praznic și a continuat a doua zi cu Sfânta Liturghie, oficiate de părinții din obște.

„La prima vedere poate să fie greu să ții un curs de angelologie”, a spus în ajun Protos. Arsenie Irimiea, starețul sfântului așezământ. „Dar cum să fie greu să vorbești despre fratele tău mai mare? Îngerii noștri păzitori sunt darul lui Dumnezeu pentru om. În general, sunt și cei mai nedreptățiți, pentru că îi uităm adeseori.”

În acest sens, părintele stareț a amintit de cuvântul Arhim. Arsenie Papacioc, care le spunea unora: „Îngerul tău păzitor este foarte mâhnit că nu-l bagi în seamă și că te comporți ca și cum nu există”.

Îngerii „au de la Dumnezeu o ascultare de căpătâi, pe care a descoperit-o Sf. Calist în Filocalia numărul opt”, a explicat Protos. Arsenie Irimiea.

„Ascultarea lor în zilele noastre, ale omului căzut, este să ne inspire luarea aminte. Luarea aminte, sau trezvia, este lucrarea de căpătâi a sfinților îngeri, este ceea ce a impus ca stare duhovnicească Arhanghelul Mihail, la căderea lui Lucifer, a primului înger, Luceafărul dimineții.”

„Cuvântul Arhanghelului Mihai este menționat în fiecare liturghie: «Să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte, Sfânta Jertfă în pace să o aducem!» Este glasul de tunet care a oprit, zice Sf. Dionisie Areopagitul, căderea îngerilor în momentul în care Lucifer a avut gândul de mândrie: «Îmi voi lua scaunul meu și îl voi pune deasupra scaunului lui Dumnezeu și voi fi asemenea celui Preaînalt». În momentul acela, îngerii de sub stăpânirea lui s-au contaminat de această cădere”, a continuat părintele protosinghel.

„Până să te sfințești, trebuie să te umanizezi”

„În Filocalia aceasta, vorbind despre trezvie, zice: «Luarea aminte la sine ține inima descuiată». Deci îngerul nostru păzitor are această ascultare și harismă de la Dumnezeu.”

Starețul a exemplificat: „Când suntem foarte-foarte convinși de un lucru, el ne zice: «Dar poate nu e așa». Este un fel de îndoială bună, adică îngerii noștri păzitori ne îndeamnă să fim flexibili, adică să acorzi celuilalt circumstanțe atenuante”.

„Până să ajungi să te sfințești, să te îndumnezeiești, trebuie mai întâi să te umanizezi și lucrarea lor, această trezvie, este această întrebare zdrobitoare a mândriei noastre și a convingerilor catastrofale: «Dar poate nu-i așa. Poate nu-i așa». Și, când gândești așa, Îi lași loc lui Dumnezeu pentru ultimul cuvânt.”

„Tot Calist zice că, prin ajutorul îngerilor, privim realitatea așa cum este ea, deci cu luciditate”, a continuat Protos. Arsenie Irimiea.

Rugăciunea susține trezvia

„Un moment special de întâlnire cu îngerul păzitor este pravila de noapte sau de seară. Este momentul bilanțului personal al zilei, este întâlnirea pe viu cu Dumnezeu cel viu, Care servește o mare porție de luciditate”, a spus Starețul Arsenie Irimiea.

„Celui care dorește să facă această lucrare duhovnicească îngerul păzitor îi dă o doză de luciditate, ca să poată să facă analiza zilei care a trecut, sub ocrotirea lui, sub auspiciile lui: «Doamne, iartă-mă, pentru că astăzi am ucis pe fratele meu prin cuvânt!»”

„Această privire a realității așa cum este ea și cu luciditate se face cu ajutorul îngerului păzitor, care este foarte discret. Prezența îngerului păzitor trece aproape neobservată, că toată lucrarea lui este să arate spre Hristos. Niciodată îngerul păzitor nu se arată omului, ca să nu cadă omul în riscul de a-l idolatriza”, a explicat starețul de la Darvari.

„Și un astfel de duh care stă lângă noi și care se roagă totdeauna pentru noi zi de zi ne inspiră rugăciune. Rugăciunea este cea care susține trezvia, sau luarea aminte.”

„Nu vă pun să-i ispitiți pe îngerii voștri păzitori, dar vă zic așa: Este ziua lor de prăznuire din biserică. Așa cum vă serbați ziua de naștere sau ziua de nume, serbați-le și lor ziua, semănându-le lor puțin mai mult decât ieri, prin trezvie, prin luarea lui de la sine, prin rugăciune și prin conștientizare”, a mai spus Sfinția Sa.

„Măcar să știu că cineva se roagă pentru mine zilnic. După moarte ne vom întâlni cu ei, ne vom vedea îngerul păzitor și-i vom cunoaște numele. Dă, Doamne, ca atunci să nu fim în situația în care El să ne fie un străin!”

Schitul Darvari din Capitală a fost ctitorit în anul 1834 de Mihail Darvari şi soţia sa Elena, primind ca hramuri „Învierea Sfântului Lazăr”, dar și sărbătorile dedicate ocrotitorilor spirituali ai celor doi ctitori: „Sf. Împărați Constantin și Elena”, respectiv „Sf. Arh. Mihail și Gavriil”.

Din 2020, sfântul așezământ deține și titulatura de Paraclis Patriarhal, ceea ce înseamnă că susține proiectele misionare ale Patriarhiei Române, în principal activitatea Centrului de presă Basilica.

