Trei ierarhi au slujit la hramul Catedralei Episcopale din Deva

Trei ierarhi au oficiat sâmbătă Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Deva, care și-a sărbătorit hramul de iarnă, Sfântul Ierarh Nicolae.

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a slujit împreună cu Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei și Arhiereul vicar Gherontie Hunedoreanul, din cadrul aceleiași eparhii.

Preasfințitul Părinte Nicodim a vorbit despre virtuțile Sfântului Ierarh Nicolae, subliniind milostenia discretă care i-a luminat viața și care rămâne un model pentru credincioși.

Episcopul Severinului și Strehaiei i-a îndemnat pe cei prezenți să urmeze exemplul sfântului prin fapte concrete de ajutorare, îndreptate mai ales către vârstnici, aflați adesea singuri și neputincioși.

Preasfințitul Părinte Nestor a subliniat, la finalul Sfintei Liturghii, că Sfântul Ierarh Nicolae este nu doar un exemplu de milostenie și bunătate, ci și un model de maturitate duhovnicească. Mărturisirea lui Hristos, a arătat ierarhul, presupune adesea jertfă, efort și renunțarea la propria voie, pentru ca în viața credinciosului să se împlinească voia lui Dumnezeu.

Cei trei ierarhi au oficiat și slujba Parastasului pentru Episcopul Gurie Georgiu, primul episcop al Devei și Hunedoarei, înmormântat în pronaosul catedralei, precum și pentru ctitorii și slujitorii trecuți la Domnul.

Foto credit: Episcopia Devei