Trei episcopi au primit titlul de „Fiu al Județului” din partea Consiliului Județean Arad

Episcopii Lucian al Caransebeșului, Sofronie al Oradiei și Siluan al Ungariei, originari din județul Arad, au primit joi titlul de „Fiu al Județului” din partea Consiliului Județean Arad.

Instituția a marcat Zilele Județului Arad printr-un eveniment organizat în Sala Marii Uniri din municipiul Arad, dedicat recunoașterii personalităților care au contribuit la dezvoltarea și promovarea județului în țară și peste hotare.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației locale și centrale, ai mediului academic, economic și religios, precum și delegații din Republica Moldova, Serbia și Ungaria.

Episcopii premiați

Preasfințitul Părinte Lucian a primit distincția pentru că „a inițiat ample programe destinate tineretului și a ctitorit evenimente de anvergură precum Zilele credinței și culturii, ducând bunele practici administrative și spirituale deprinse în Arad în comunitățile pe care astăzi le păstorește”.

Episcopul Sofronie a fost distins pentru că „a promovat permanent cooperarea transfrontalieră și dialogul interetnic, punând în practică modelul arădean de conviețuire armonioasă și multiculturalism”.

Distincția oferită Preasfințitului Părinte Siluan a venit „pentru rolul său esențial în păstrarea identității religioase, lingvistice și naționale a românilor din Ungaria, reprezentând un liant cultural direct între comunitatea istorică din țara vecină și județul natal, prin misiunea sa de înaltă demnitate diplomatică și spirituală”.

Au făcut cinste Aradului

Cei trei ierarhi au mulțumit Consiliului Județean Arad pentru distincții și și-au exprimat recunoștință față de oamenii și locurile care le-au marcat formarea.

Totodată, episcopii i-au mulțumit Înaltpreasfințitului Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, pentru „părinteasca purtare de grijă, manifestată încă din anii tinereților lor, cu delicatețe și bunătate”.

Cosniliul Județean Arad a acordat și titlul de „Cetățean de Onoare” pentru două personalități locale. Vicepreședintele Consiliului Județean Arad, Sergiu Bîlcea, a remarcat importanța persoanelor distinse pentru comunitatea arădeană.

„Îi onorăm pe cei care, prin credință, profesionalism, spirit antreprenorial și implicare, au contribuit la dezvoltarea comunității și au făcut cinste Aradului. Sunt modele care demonstrează că performanța și responsabilitatea pot schimba în bine destinul unui județ”, a evidențiat Sergiu Bîlcea.

Foto credit: Colaj Basilica.ro