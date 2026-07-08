Trei decenii de Fotogeografica: Au început înscrierile pentru ediția aniversară a salonului național de fotografie

Casa de Cultură a Studenților București a dat startul înscrierilor pentru cea de-a 30-a ediție a Salonului Național de Fotografie „Fotogeografica”, competiție dedicată promovării patrimoniului cultural și natural al României.

Potrivit unui comunicat de presă, înscrierile se desfășoară până în data de 10 august, exclusiv online, pe site-ul oficial al organizației, iar participanții pot trimite lucrări în cele trei secțiuni ale concursului: patrimoniu cultural, peisaj natural și wildlife, în categoriile elevi/studenți și open, destinată publicului fără limită de vârstă.

Organizatorii au anunțat că jurizarea va avea loc în perioada 15–25 august, iar rezultatele vor fi anunțate în 15 octombrie, odată cu vernisajul Salonului Național de Fotografie Fotogeografica 2026.

Expoziția care va reuni cele mai valoroase fotografii înscrise în concurs va putea fi vizitată în perioada 15 octombrie – 15 noiembrie. În paralel, organizatorii vor desfășura conferințe, seminarii și activități de informare și conștientizare publică pe teme din domeniile științei, culturii și sportului.

Veritabilă mișcare culturală

Organizatorii vor acorda câte trei premii pentru fiecare secțiune și categorie de concurs, constând în programe și tabere tematice Romania Student Tour, precum și workshop-uri organizate în arii naturale protejate.

„Fotogeografica s-a transformat, de-a lungul celor trei decenii de existență, într-o veritabilă mișcare culturală. Pornit ca un concurs anual de fotografie dedicat studenților, proiectul s-a dezvoltat permanent prin expoziții, publicații, expediții fotografice și activități de promovare a patrimoniului național”.

„Numeroși participanți au devenit ulterior fotografi profesioniști apreciați, iar Salonul Fotogeografica este astăzi unul dintre cele mai importante proiecte culturale din domeniul fotografiei din România”, se mai arată în comunicat.

Ediția din acest an este organizată de Casa de Cultură a Studenților București, sub egida Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, cu sprijinul Bibliotecii Naționale a României. Organizatorii subliniază că acest eveniment „va reuni pasionații de fotografie și de natură din țară și din comunitățile românești de pretutindeni, inclusiv din Republica Moldova”.

Foto credit: Fotogeografica / Paul Herbei