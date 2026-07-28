Biserica Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc: Evenimentele de hram au culminat cu Sf. Liturghie în cinstea ocrotitorului

Biserica „Sf. Pantelimon – Foișorul de Foc” și-a cinstit luni ocrotitorul. Evenimentele cultural-religioase dedicate hramului au început sâmbătă, cu aducerea în pelerinaj a unui fragment din moaștele Sfintei Mironosițe și întocmai cu Apostolii Maria Magdalena.

Aducerea moaștelor sfintei în pelerinaj a fost un gând încolțit încă din aprilie, când a fost resfințită biserica, a relatat Părintele Paroh Bogdan Teleanu pentru Trinitas TV, mai ales având în vedere că anul acesta este Anul comemorativ al sfintelor femei în Patriarhia Română.

„Acesta a fost gândul nostru: oare vom avea această binecuvântare? Nici nu ne gândeam de unde vor sosi moaștele”, a spus preotul.

El a adăugat că moaștele sfintei inspiră multă dragoste: „dragoste față de ceea ce reprezintă nucleul familiei și față de tema pomenită anul acesta în calendarul Patriarhiei Române: femeia creștină, dragostea față de femeile noastre, de soțiile noastre, de fiicele noastre, de mamele noastre, față de femeia creștină în general”.

Moaștele au fost aduse sâmbătă de la Parohia „Sfântul Antonie cel Mare” și „Sfântul Ioan Casian” din Sectorul 4 al Capitalei.

În seara aceleiași zile, în curtea bisericii a avut loc o reprezentație de teatru creștin: spectacolul „Miriam din Magdala” a fost scris și regizat de Ivona Boitan, cu Ana Calciu și Claudia Vasile în rolurile principale. Spectacolul a fost prefațat de reflecții oferite de părintele paroh și de psihologul Nicoleta Burlacu.

Biserica „Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon” a fost construită între anii 1873 și 1876, astfel că anul acesta aniversează 150 de ani de existență.

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Foto credit: Trinitas TV