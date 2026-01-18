Să transformăm viața noastră într-un gest de recunoștință continuă, îndeamnă PS Paisie Sinaitul

„Să transformăm viața noastră într-un gest de recunoștință continuă, convinși fiind că, prin mulțumire, viața noastră devine o Liturghie vie”, a îndemnat PS Paisie Sinaitul, duminică, la Paraclisul Catedralei Naționale.

Preasfinția Sa a vorbit despre recunoștință, făcând referire la vindecarea celor 10 leproși prezentată în Evanghelia duminicii.

Dintre cei 10 care i-au cerut ajutorul Mântuitorului Iisus Hristos, doar unul se întoarce să îi mulțumească.

„Cei nouă s-au mulțumit cu refacerea sănătății trupești, s-au grăbit să se întoarcă la vechile lor preocupări, folosindu-se de dar, însă uitând de Dăruitor”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Recunoștința – dialog cu Dumnezeu

Ierarhul l-a citat pe Sfântul Efrem Sirul, care zice: „Lepra trupului a fost vindecată la toți cei zece, dar lepra sufletului, care este uitarea de Dumnezeu și egoismul, a rămas asupra celor nouă”.

Samarineanul care s-a întors și a mulțumit pentru darul vindecării a primit binecuvântarea deplină a Domnului, Care i-a spus: „Credința ta te-a mântuit”.

„Există, așadar, o diferență majoră între a fi vindecat și a fi mântuit. Vindecarea este un act de milă asupra trupului trecător, în timp ce mântuirea este unirea veșnică a sufletului cu Hristos-Domnul prin credință, recunoștință și iubire. Hristos a arătat că mântuirea omului ține de calitatea răspunsului inimii, nu de apartenența etnică sau formală”, a explicat Episcopul vicar patriarhal.

„Recunoștința este singura atitudine demnă prin care omul poate intra în dialog cu Dumnezeu. Dacă primim vindecarea sau sănătatea ca pe niște realități de la sine înțelese, fără a mulțumi, ne închidem în noi înșine și transformăm darul într-un obiect de consum care, paradoxal, ne separă de Dumnezeu”, a adăugat ierarhul.

Un act euharistic

Întoarcerea samarineanului a fost prezentată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul ca fiind un act euharistic.

„Termenul de euharistie înseamnă, în limba greacă, tocmai mulțumire. Sfânta Liturghie este așadar marea întoarcere a umanității către Dumnezeu pentru a-I mulțumi Lui pentru toate binefacerile cele arătate și cele nearătate”.

Oamenii tind să uite că tot ceea ce au în această viață au primit de la Dumnezeu și devin nerecunoscători.

„Euharistia este modul suprem prin care Biserica vindecă această uitare. Atunci când preotul înalță cinstitele daruri și spune: Ale Tale dintru ale Tale, Ție Îți aducem de toate și pentru toate, el repetă gestul samarineanului, care s-a întors la picioarele lui Iisus”.

„Fără această stare de mulțumire, viața creștină se usucă și devine un formalism sec. Participarea noastră la Sfânta Euharistie este, așadar, medicamentul care ne curăță de egoismul celor nouă leproși, care au plecat uitând de Izvorul vieții și al vindecării lor”, a adăugat Episcopul vicar patriarhal.

„Să mulțumim Domnului!”

Îndemnul de a-I mulțumi Domnului este rostit la fiecare Sfântă Liturghie și amintește de gestul de recunoștință al samarineanului vindecat.

„Cuvintele acestea, rostite înainte de sfințirea darurilor, ne cheamă să ne întoarce din drumul egoismului și să mulțumim asemenea samarineanului: pentru toate binefacerile cele arătate și cele nearătate, ce s-au făcut nouă”.

„Să ne rugăm Domnului să ne dăruiască o inimă euharistică, o inimă care știe să mulțumească, o inimă care nu se lasă cuprinsă de lepra uitării și a indiferenței. Să învățăm că drumul spre mântuire nu se termină atunci când am primit ceea ce am cerut, ci abia atunci când ne întoarcem să dăm slavă lui Dumnezeu”, a îndemnat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul la finalul predicii.

Foto credit: Marius Costin