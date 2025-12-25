Să trăim acest timp al Nașterii Domnului cu bucurie și speranță, îndeamnă Episcopul Canadei în Pastorala de Crăciun

„Să trăim acest timp al Nașterii Domnului cu bucurie și speranță, cu nădejde în Dumnezeu și cu reînnoită dinamică mărturisitoare ca persoane deplin responsabile pentru misiunea noastră de creștini în generația noastră”, îndeamnă Episcopul Ioan Casian al Canadei în scrisoarea pastorală de Crăciun.

Preasfinția Sa a subliniat că Nașterea Domnului este un prilej de bucurie și binecuvântare, fiind așteptată cu pregătire duhovnicească.

„Credinciosul simte că Nașterea Domnului este un moment care îl apropie mai mult de Dumnezeu pentru că Dumnezeu Însuși face primul pas către el. Dacă, timp de veacuri, omul a simțit solitudinea, tristețea și îndepărtarea de Dumnezeu datorită păcatului, nașterea Domnului îi aduce speranță, bucurie și nădejde”.

Necesitate întrupării lui Hristos

Episcopul Canadei a explicat de ce a fost necesară întruparea Mântuitorului Iisus Hristos direct prin intervenția Duhului Sfânt.

„Ca Dumnezeu să poată restaura deplin viața dintru începuturi avea nevoia ca să facă totul la fel ca la început în mod direct prin lucrarea Lui prin Fiul și Duhul Său ținând cont de aceste consecințe. De aceea zămislirea se face direct prin intervenția Duhului Sfânt pentru ca omul să fie restaurat pe deplin prin primirea dumnezeirii desăvârșite în el”, a explicat Preasfințitul Părinte Ioan Casian.

Ierarhul a adăugat: „În același timp, umanitatea asumată de Hristos este una concretă luată din Fecioara Maria pentru că acesta este scopul întrupării Sale – să restabilească comuniunea omului cu Dumnezeu și sănătatea firii omenești de la început în Persoana Sa – ca ea să devină izvor de sfințenie și desăvârșire pentru noi toți”.

Iubirea nemărginită față de oameni a lui Dumnezeu se manifestă direct prin întruparea Fiului lui Dumnezeu și nașterea din Fecioara Maria.

„În marea lui iubire de oameni, Dumnezeu văzând suferința omului datorată păcatului, nu numai că-i vindecă boală păcatului și morții care devenise parte componentă a vieții lui, ci îl ridică în chip negrăit, îl ține cu Sine și îl introduce în viața dumnezeiască prin firea omenească pe care o ia din Fecioara Maria”.

Scrisoarea pastorală de Crăciun a Episcopului Canadei poate fi lecturată aici.

Foto credit: Episcopia Canadei