Toma este icoana sufletului nostru frământat, tulburat de necredință, spune PS Paisie Sinaitul

„Toma este icoana sufletului nostru frământat, tulburat de necredință”, a spus PS Paisie Sinaitul duminică la Paraclisul Catedralei Naționale.

Episcopul vicar patriarhal a explicat momentul în care Sfântul Apostol Toma a aflat de învierea Mântuitorului Iisus Hristos.

„Zdruncinat până în adâncul sufletului de batjocura, de calvarul și pătimirile îndurate de Domnul pe calea Golgotei, fără să opună nici cea mai mică rezistenţă, Toma gândea despre Iisus că a murit ca un învins și nu poate fi biruitor asupra morţii, odată ce mormântul i-a pecetluit sfârşitul”, a subliniat ierarhul.

„În Toma este concretizată dorinţa de veacuri a omului de a vedea, de a atinge, de a-L simţi aproape pe Dumnezeu prin întreaga Sa fiinţă”.

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a evidențiat că Mântuitorul Iisus Hristos nu respinge dorința omului de a se încredința.

„În marea Sa smerenie, Hristos Se arată din nou și îi spune lui Toma: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele, și adu mâna ta și o pune în coasta Mea, și nu fi necredincios, ci credincios!”.

Vindecă îndoiala întregii lumi

Prin încredințarea Sfântului Apostol Toma de învierea Domnului întreaga lume a fost vindecată de această îndoială, deoarece el mărturisește: „Domnul meu și Dumnezeul meu!”.

„Sfinții evangheliști nu ascund slăbiciunile Apostolilor. Nu le înfrumusețează, nu le transformă în legendă. Tocmai această sinceritate arată adevărul celor relatate”.

Spre deosebire de miturile cu zei și eroi, în care sunt prezentați ideal și grandios, Sfinții Apostoli apar cu fricile, cu neputințele și cu îndoielile lor, dar și cu pocăința și cu ridicarea lor.

Moștenirea credinței întărite

Episcopul vicar patriarhal Paisie Sinaitul a evidențiat că din necredința Sfântului Apostol Toma, lumea a moștenit o credință întărită.

„Mărturisirea lui Toma nu este doar recunoașterea unui învățător, nu doar a unui făcător de minuni, ci a lui Dumnezeu Însuși, viu și prezent. Și noi, fraților, nu suntem oare uneori asemenea lui Toma? Nu cerem și noi semne? Nu ne îndoim? Nu ne clătinăm? Dar avem și noi aceeași chemare: să trecem de la îndoială la credință, de la frică la mărturisire”, a îndemnat ierarhul.

Preasfinția Sa a atras atenția asupra credinței, care trebuie cultivată, întărită și mărturisită constant.

„Să-L rugăm pe Domnul Cel înviat să ne întărească și pe noi, să ne lumineze mintea, să ne încălzească inima și să ne dăruiască credință vie, pentru a-L recunoaște și a-L mărturisi pe Hristos Cel Înviat drept Domn și Dumnezeu al nostru”, a încheiat Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul.

Foto credit: Arhiva Basilica.ro