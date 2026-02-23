Toiagul Episcopului Partenie Ciopron a revenit la Bălți după 82 de ani

Toiagul arhieresc al Episcopului Partenie Ciopron, care a păstorit la Bălți între anii 1941 și 1944, a revenit după 82 de ani în nordul Basarabiei, fiind donat Episcopiei de Bălți pentru patrimoniul muzeal eparhial.

Obiectul cu valoare istorică și simbolică a fost oferit Preasfințitului Părinte Antonie la București de către colonelul în rezervă Dumitru Stavarache în data de 6 februarie 2026.

Cu acest prilej, Preasfinția Sa a primit mai multe documente și obiecte de mare valoare istorică aparținând Episcopiei de Bălți. Mulțumind pentru donație, Episcopul Antonie a subliniat importanța momentului pentru recuperarea memoriei eclesiastice din nordul Basarabiei.

„Faptul că toiagul arhieresc al ultimului episcop canonic al Hotinului, din perioada României reîntregite, revine după 82 de ani la Bălți, are o semnificație simbolică deosebită și reprezintă un început de recuperare a patrimoniului eclesiastic care a aparținut Episcopiei de Bălți, printre care Reședința Episcopală și Catedrala noastră episcopală Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Firul istoriei eclesiastice din Bălți

Episcopul Antonie a evidențiat și dimensiunea istorică a revenirii acestui obiect: „Toiagul arhieresc al Episcopului Partenie reprezintă veriga care reînnoadă firul istoriei eclesiastice din partea de nord a Basarabiei, refăcând succesiunea canonică întreruptă brutal în 1944 de ocupația sovietică, când Episcopul Partenie a fost nevoit să se retragă în interiorul țării”.

„Avem credința că, având alături prezența nevăzută, dar reală sufletește, a marilor ierarhi care au păstorit la Bălți – Visarion Puiu, Tit Simedrea și Partenie Ciopron – și cu ajutorul Bunului Dumnezeu, Dumnezeul dreptății și al adevărului, vom reuși să recuperăm imensul patrimoniu care a aparținut Episcopiei de Bălți, fostă a Hotinului”, a subliniat Preasfinția Sa.

Colonelul în rezervă Dumitru Stavarache este cunoscut pentru activitatea sa de cercetare dedicată vieții și lucrării Mitropolitului Visarion Puiu. În anul 2025, pentru contribuția la valorificarea istoriei ierarhilor care au păstorit la Bălți în perioada interbelică, acesta a fost distins de Episcopia de Bălți cu Ordinul eparhial „Crucea bălțeană” pentru mireni.

Episcopul Partenie Ciopron

Episcopul Partenie Ciopron s-a născut în 30 septembrie 1896, în localitatea Păltiniș, județul Botoșani. În 1921 a intrat în monahism la Mănăstirea Slatina, primind numele de Partenie. În același an a fost hirotonit ierodiacon. A fost episcop al Armatei cu sediul la Alba Iulia între anii 1937–1948.

În perioada 1941–1944 a fost locțiitor al Episcopului Hotinului, cu sediul la Bălți. După ocuparea Basarabiei de către sovietici, episcopul s-a refugiat în România.

În 1950 a fost numit vicar patriarhal, dar a fost demis de regim și a stat în recluziune la Mănăstirea „Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava. În anul 1961 a revenit în Sf. Sinod ca episcop la Roman, până în anul 1978 când s-a retras. A trecut la cele veșnice în 28 iulie 1980, la Mănăstirea Văratec, unde este înmormântat.

