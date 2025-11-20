Titu Maiorescu a fost omagiat la Viena cu ocazia împlinirii a 185 de ani de la nașterea sa

Ambasada României în Austria, împreună cu Universitatea București și Academia Tereziană din Viena, a organizat un eveniment dedicat împlinirii a 185 de ani de la nașterea lui Titu Maiorescu.

Ceremonia a debutat joi, 13 noiembrie, în curtea Academiei Tereziene cu dezvelirea plăcii comemorative recent restaurate, în prezența directorului instituției, Andreas Schatzl, a rectorului Universității București, Marian Preda, și a numeroșilor invitați din mediul diplomatic, academic și cultural.

Un moment important al evenimentului l-a constituit slujba de pomenire săvârșită de părintele Nicolae Dura, de la Parohia „Sf. Ap. Andrei” din Viena, care a binecuvântat instalarea plăcii comemorative și a evocat legătura profundă a lui Maiorescu cu spațiul austriac, unde a absolvit Academia Tereziană ca șef de promoție, în 1858.

În discursurile oficiale, însărcinatul cu afaceri Andrea Amza-Andras a subliniat rolul esențial al lui Maiorescu în construirea unei punți intelectuale între România și Austria, iar directorul Academiei Tereziene a evidențiat moștenirea culturală și formativă lăsată de acesta, comparând viziunea sa educațională cu cea a fondatoarei instituției, Maria Terezia.

În Biblioteca Tereziană – una dintre cele mai vechi biblioteci școlare din Austria – Alexandra Nicolaescu, prodecan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității București, a susținut conferința „De la elev al Theresianum-ului la prim-ministru. Titu Maiorescu: o istorie româno-austriacă”, însoțită de o expoziție documentară realizată cu sprijinul Arhivelor Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe.

Foto credit: Ambasada României în Austria

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