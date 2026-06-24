Tineri cu rezultate deosebite la Concursul Internațional „Împreună cu Hristos în viață” au fost premiați

Tinerii din Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord au fost premiați, duminică, la nivel eparhial și parohial, pentru rezultatele extraordinare obținute la Concursul Internațional „Împreună cu Hristos în viață”.

Performanțele laureaților și implicarea tuturor participanților au fost apreciate în cadrul ceremoniilor de premiere. Roadele aduse de tineri au reprezentat un răspuns al invitației de a aprofunda învățătura de credință și de a mărturisi valorile Evangheliei.

Rezultatele remarcante ale tinerilor au dat dovadă de mărturisire a credinței, seriozitate și creativitate. Munca acestora a fost sprijinită de preoții, cateheții, familia și comunitatea parohială.

Concursul, ajuns la ediția a 10-a, a fost organizat cu scopul de a încuraja aprofundarea credinței ortodoxe, cultivarea valorilor creștine și implicarea activă a tinerilor în viața Bisericii. În acest context, evenimentul a reunit participanți din mai multe țări.

Prin acest proiect, Arhiepiscopia Marii Britanii și Irlandei de Nord a dorit să ofere o oportunitate de creștere spirituală, de consolidare a comuniunii eclesiale și de descoperire a credinței ortodoxe în rândul tinerei generații.

Foto credit: Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Marii Britanii și Irlandei de Nord