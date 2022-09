Tinerii ortodocși organizează sâmbătă un festival folcloric la Reșița

Asociația Tinerilor Ortodocși Români (ATOR) din Banatul de Munte organizează sâmbătă în Sala „Lira” a Liceului de Arte „Sabin Păuța” din Reșița festivalul folcloric „De prin Zestrea Banatului”.

Aflat la a 4-a ediţie, evenimentul se desfăşoară în parteneriat cu Episcopia Caransebeșului.

„Scopul central al evenimentului este acela de a promova, în rândul tinerilor, tradiția, obiceiul, cântecul, jocul, graiul și portul popular din Banatul de Munte, prin responsabilizarea și implicarea acestora în realizarea a câte un moment artistic la alegerea fiecărui grup participant. Totodată, tinerii sunt încurajați să descopere și să se apropie și de tradițiile și obiceiurile locale, din zonele din care aceștia provin, aceștia ducându-le mai departe, prin prezentarea lor”.

„Prin implicarea și participarea grupurilor de tineri din mai multe zone ale Caraș-Severinului (Reșița, Bocșa, Valea Timișului, Valea Bistrei, Valea Cernei, Caransebeș, Măureni, Borlova, Mercina), în cadrul acestui eveniment, organizatorii își propun să aducă, pentru o zi, într-un singur loc, frumusețea și specificul fiecărei zone reprezentată pe scena festivalului”, au transmis organizatorii.

Anita Radics, președintele ATOR Banatul de Munte, a subliniat importanţa evenimentului.

„Suntem bucuroși că, în acest an, îndrăgitul nostru festival folcloric poate fi organizat, după o lungă pauză în care doar am sperat să îl mai putem avea. Participanții noștri sunt tineri pe care am avut ocazia să-i întâlnim, în această vară, în taberele pe care le-am organizat în județ și ne bucurăm că o parte dintre ei a acceptat invitația de a ne fi alături și aici”.