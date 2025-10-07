Dumnezeu a văzut că este bine: Tinerii ortodocși din Austria în dialog

Peste 300 de tineri ortodocși au participat, sâmbătă, la cea de-a 12-a ediție a întâlnirii panortodoxe a tinerilor din Austria, organizată în campusul școlar Mater Salvatoris din Viena. Tema din acest an s-a intitulat „Dumnezeu a văzut că este bine”.

Întâlnirea a reunit tineri din comunitățile greacă, antiohiană, sârbă, română, bulgară și georgiană, oferind o imagine a unității credinței ortodoxe în diversitatea culturală a Austriei.

Evenimentul a început cu Sfânta Liturghie, oficiată în biserica școlii de Înaltpreasfințitul Părinte Arsenie, mitropolitul Austriei (Patriarhia Ecumenică).

Mitropolitul Arsenie a subliniat importanța întâlnirii pentru tineri: „Avem întreaga zi la dispoziție pentru a discuta despre credință, iar acest lucru este deosebit de valoros, mai ales pentru tinerii care primesc mesaje pozitive și încurajări ce îi întăresc în viața duhovnicească”.

„Este important ca, prin aceste întâlniri, tinerii să fie motivați să se apropie mai mult de biserică, să țină post și să-și trăiască credința cu bucurie și responsabilitate”, a adăugat ierarhul.

Dialog panortodox

După slujbă, participanții au discutat despre responsabilitatea față de creația lui Dumnezeu și au luat parte la ateliere de creație și activități recreative. Părintele Emanuel Nuțu, consilier eparhial în cadrul Sectorului cultural al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului a remarcat: „Tema din acest an, Dumnezeu a văzut că este bine, i-a invitat pe participanți la reflecție asupra frumuseții lumii create și a responsabilității noastre de a o proteja”.

„S-au organizat workshop-uri tematice coordonate de clerici și profesori, care au abordat teme despre credință, responsabilitate față de creație, ecologie și spiritualitate”, a adăugat părintele.

Din partea Bisericii Ortodoxe Române, mai mulți clerici și cadre didactice au susținut workshop-uri tematice, printre care preoții Răzvan Gască, Cezar Ungureanu, Ioan Moga și Cătălin Soare, alături de doamnele profesor Carmen Șereș și Ștefania Maftei.

Foto credit: Facebook / Biserica Sfântul Ștefan cel Mare din Viena