Tineri din țară și din străinătate s-au reunit într-o tabără de schi la Sâmbăta de Sus

Tineri din țară și din străinătate au participat, în perioada 17–21 februarie, la Tabăra Internațională Bilingvă de iarnă „SKI-SKY”, organizată la Sâmbăta de Sus, județul Brașov.

Tabăra a reunit copii și adolescenți din Irlanda, Belgia și România, participanți ai programului online „Credință și Prietenie – Dincolo de ecrane”, coordonat de profesoarele Tatiana Tăbîrcă, Liliana Turturoiu și Claudia Dobrea.

„Scopul proiectului este de a transforma pentru elevi mediul digital dintr-un spațiu de izolare, într-un spațiu de întâlnire, reflecție și creștere spirituală. Pentru profesori și cateheți, platforma reprezintă un laborator pedagogic viu, unde se experimentează forme moderne de învățare colaborativă și feedback reflexiv”, au transmis organizatorii.

Programul a inclus rugăciunea de dimineață, jocuri de cunoaștere, ateliere de dezvoltare personală, șezători, activități recreative și momente artistice realizate împreună cu voluntarii Asociației „Doamna Maria Brâncoveanu”, coordonați de preoteasa Natalia Corlean.

Manifestarea The Feast of Friendship (Serbarea Prieteniei) a reprezentat momentul central al taberei. Elevii Școlii Gimnaziale „Prof. Dr. Ioan Cerghit” din Hârseni, județul Brașov, au prezentat dansuri și cântece tradiționale românești, iar copiii irlandezi pe cele specifice culturii lor. Printre atelierele creative s-a numărat și unul de cusut pe piele susținut de prof. Oara Sofonea, dedicat descoperirii simbolurilor tradiționale românești.

Pe lângă activitățile educative și spirituale, tinerii au participat la drumeții la Mănăstirea Brâncoveanu din Sâmbăta de Sus, seri la focul de tabără, cursuri de schi, săniuș și jocuri în zăpadă.

