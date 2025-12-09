Tinerii ortodocși din Italia au avut ocazia să-l asculte pe celebrul actor Jonathan Jackson la Congresul Nepsis Italia 2025

Sute de tineri ortodocși din Italia s-au reunit, între 6 și 8 decembrie, la Congresul Nepsis Italia 2025 de la Roma, unde au avut ocazia să-l asculte pe celebrul actor american Jonathan Jackson.

Evenimentul a început chiar în ziua sărbătorii Sfântului Nicolae cu Slujba de Te Deum, urmată de cuvântul de deschidere al Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul Italiei.

Ierarhul a subliniat importanța vitală a Nepsis pentru creșterea tinerilor în Hristos și pentru păstrarea identității românești și ortodoxe în contextul european. PS Siluan a mai îndemnat la discernământ duhovnicesc și asumarea vocației creștine în societatea de azi.

A urmat citirea mesajului adresat adunării de către Cristina-Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat în cadrul Departamentului Românilor de Pretutindeni.

Momentul culminant a fost cuvântul lui Jonathan Jackson, un actor faimos și convertit la ortodoxie. Alături de cunoscutul artist a fost și soția sa, Elisa, care a discutat cu tinerii prezenți.

Congresul a continuat cu alte momente semnificative: un concert de colinde al tinerilor Nepsis, un recital al lui Jonathan Jackson, precum și o licitație caritabilă pentru copiii români bolnavi și internați în spitalele din Roma (Bambino Gesù) și Torino (Regina Margherita).

Tinerii de azi, creștinii ortodocși de mâine

PS Siluan a spus că tinerii trec printr-un proces care va conduce la o identitate creștină matură, care-i va ajuta să ducă mai departe credința ortodoxă și identitatea românească.

„Dăm slavă lui Dumnezeu că tinerii noștri caută să păstreze trezvia, așa cum le și spune numele frăției Nepsis, care se traduce cu trezvie, prezență, luciditate în lumea aceasta în care multe plăceri, multe tentații le stau înainte și prin care, așa cum trecem și noi printre viruși și microbi și ne formăm sistemul imunitar, dar biruim și redevenim sănătoși, chiar dacă ne contaminăm uneori și tinerii trec și cresc, se maturizează ca să devină mâine creștini de nădejde”.

„Vor fi tați, mame sau preoți, preotese, monahi sau monahii care vor duce mai departe credința și tradițiile și identitatea de creștini și de români pe care le trăiesc fie în Italia, fie în alte locuri din lume sau le trăiesc întorcându-se acasă”, a declarat Episcopul Italiei la Trinitas TV.

Potrivit organizatorilor, la eveniment au participat peste 350 de tineri ortodocși din toată Italia.

Foto credit: Episcopia Italiei

