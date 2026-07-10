Tineri din Episcopia Europei de Nord au participat la un pelerinaj la mănăstirile din România

Tineri din Episcopia Europei de Nord au participat, în această săptămână, la un pelerinaj organizat la mai multe mănăstiri din România.

Unul dintre grupurile de pelerini a fost însoțit de Preasfințitul Părinte Macarie. Printre participanți s-au numărat și frații gemeni Cleopa și Paisie din Groenlanda, botezați de ierarh.

Activitățile fac parte din programele de formare duhovnicească dedicate generațiilor tinere din diaspora.

„Într-o lume în care mulți tineri sunt risipiți de singurătate, neliniște, dependențe digitale și lipsă de repere, pelerinajele, taberele și întâlnirile la mănăstiri și așezăminte misionare devin prilejuri de vindecare sufletească, de prietenie curată și de întărire în credință”, au transmis reprezentanții eparhiei într-o postare pe Facebook.

În perioada verii, grupuri de tineri români și scandinavi vor mai participa la tabere și activități duhovnicești organizate la așezămintele monahale din țară, fiind însoțiți de preoții parohi și de voluntari.

Foto credit: Facebook / Episcopia Europei de Nord