Peste 450 de copii și tineri au colindat la Episcopia Hușilor

Peste 450 de copii și tineri din județul Vaslui au vestit marți bucuria Nașterii Domnului la Reședința Episcopală din Huși.

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a primit grupurile de colindători, care au adus atmosfera de sărbătoare în incinta Episcopiei.

Episcopul Ignatie a fost colindat de corul Mănăstirii „Alexandru Vlahuță” din jud. Vaslui, de Grupul psaltic „Macarie Ieromonahul” din jud. Suceava, precum și de elevii Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Huși.

De asemenea, au vestit Nașterea Domnului copii de la Grădinițele nr. 10 și nr. 3 din Huși, Corul „Prietenii Sfântului Nicolae” al Parohiei Pogănești, precum și grupuri de elevi de la școli gimnaziale din localitățile Huși, Bârlad, Todirești, Dumești și Oșești.

Între colindători s-au aflat și copii de la Complexul de Servicii Comunitare nr. 2 din Bârlad, aparținând Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. De asemenea, elevii Clubului de robotică „Quasar Robotic” al Colegiului Național „Cuza Vodă” din Huși au adus, alături de colinde, și un robot creat de aceștia.

Preasfințitul Părinte Ignatie a mulțumit tuturor pentru bucuria adusă și i-a răsplătit cu daruri pe membrii fiecărui grup de colindători.

Foto credit: Episcopia Hușilor