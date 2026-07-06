Tineri din ASCOR Arad au participat la Tabăra de Ascultare și Rugăciune de la Putna

Tineri din ASCOR Arad au participat, în perioada 29 iunie – 4 iulie, la Tabăra de Ascultare și Rugăciune desfășurată la Mănăstirea Putna, cu prilejul pomenirii Sfântului Voievod Ștefan cel Mare.

Filiala arădeană a fost reprezentată de voluntarii Lucas Peter și Andrei Lascău, care au participat la programul taberei alături de tineri din mai multe filiale ASCOR din țară.

Programul taberei a fost centrat pe rugăciune, ascultare și comuniune. Participanții au luat parte zilnic la Sfânta Liturghie și la slujbele oficiate în Mănăstirea Putna.

Activitățile taberei

Tinerii au participat și la procesiunea „Calea Sfinților” de la Rădăuți și s-au închinat la moaștele Sfântului Ierarh Iacob Putneanul din patrimoniul Mănăstirii Putna.

De asemenea, reprezentanții ASCOR Arad au luat parte la manifestările liturgice organizate de sărbătoarea Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, ocrotitorul Mănăstirii Putna.

Programul a mai inclus vizitarea muzeului și a chiliei Sfântului Cuvios Daniil Sihastrul, drumeții în împrejurimile Mănăstirii Putna și ale Sihăstriei Putnei, precum și activități de cunoaștere și dialog.

În ultima zi, participanții au avut un dialog cu părinții mănăstirii și au evaluat activitățile desfășurate în cadrul taberei.

Sfântul Voievod Ștefan cel Mare este pomenit de Biserica Ortodoxă în 2 iulie. Anul acesta s-au împlinit 522 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Mănăstirea Putna, prima ctitorie a voievodului, adăpostește mormântul acestuia.

Foto credit: Arhiepiscopia Aradului