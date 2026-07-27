Medicii voluntari ai Paraclisului Catedralei Naționale au consultat 500 de botoșăneni

Medicii voluntari ai Paraclisului Catedralei Naționale au consultat gratuit 500 de botoșăneni, în perioada 21-24 iulie, în cadrul Campaniei „Sănătate pentru sate”.

Activitățile au avut loc în localitățile Hlipiceni, Dragalina și Victoria, precum și în satele învecinate.

Beneficiarii au fost consultați de medici specialiști în diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cardiologie, gastroenterologie, oftalmologie, urologie, medicină internă, pediatrie, dermatologie, ginecologie, ortopedie și psihiatrie.

Programul a inclus investigații EKG, ecografii, testări pentru osteoporoză și screening ginecologic.

Screening, prevenție și recomandări

Dănuț Prună, voluntar coordonator la Paraclisul Catedralei Naționale, a transmis, că activitatea din Hlipiceni a arătat din nou nevoia de acces la servicii medicale în comunitățile rurale.

El a explicat că multe dintre persoane aveau afecțiuni cunoscute sau probleme de sănătate care necesitau investigații suplimentare ori evaluarea unui medic specialist.

„Campania Sănătate pentru Sate oferă oamenilor posibilitatea de a beneficia, într-un singur loc și în mod gratuit, de consultații în mai multe specialități medicale și de investigații care pot contribui la depistarea precoce a unor afecțiuni. Screeningul, prevenția și recomandările primite din partea medicilor specialiști pot face diferența între o boală descoperită la timp și una diagnosticată prea târziu”, a declarat Dănuț Prună întru-un comunicat primit la redacție.

Dr. Camelia Sărățeanu, medic primar gastroenterolog, a subliniat că accentul principal al consultațiilor a fost pus pe prevenție.

„Beneficiarii au fost informați despre programele de screening derulate de Ministerul Sănătății, precum cele pentru depistarea precoce a cancerului colorectal și a cancerului de col uterin. În cadrul campaniei au fost recomandate și efectuate investigații de specialitate, inclusiv testul FIT pentru depistarea hemoragiilor oculte”, a transmis dr. Camelia Sărățeanu.

Sănătate pentru sate

În premieră pentru campania „Sănătate pentru sate”, a fost introdusă testarea prin osteodensitometrie, investigație folosită pentru evaluarea densității osoase, depistarea osteoporozei și prevenirea fracturilor. Campania se desfășoară în baza unui protocol încheiat în anul 2015 între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății.

Gheorghe-Marian Luchian, primarul comunei Hlipiceni, a spus că acțiunea s-a desfășurat pentru a treia oară în comună și reprezintă un sprijin important pentru persoanele care ajung greu la medici specialiști.

Proiectul are ca obiectiv facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate pentru locuitorii din mediul rural și contribuie la prevenția, depistarea precoce și monitorizarea afecțiunilor.

Până în prezent, prin această campanie au fost organizate 167 de acțiuni în județele Ilfov, Prahova, Maramureș, Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Teleorman, Botoșani, Buzău, Vâlcea, Suceava, Galați și Gorj, iar peste 18.000 de persoane au beneficiat de serviciile campaniei.

Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul autorităților locale și al preoților parohi.

Foto credit: Voluntarii Paraclisul Catedralei Naționale