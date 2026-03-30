PS Timotei Prahoveanul la deschiderea Simpozionului „Mărturii bizantine”: Aduce împlinire Bisericii și școlii

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a participat luni la deschiderea Simpozionului „Mărturii bizantine” în care a apreciat importanța demersului pentru Biserică și școală.

Evenimentul se desfășoară luni și marți la Biblioteca Academiei Române sub genericul „Spațiul bizantin. Tipologii și semnificații”.

Preasfinția Sa a apreciat că tema simpozionului aduce în discuție frumusețile bizantine care au impresionat de-a lungul timpului.

„Spațiul bizantin are frumusețea care a impresionat în vremurile de demult până departe, așa cum a mărturisit cneazul Vladimir, întorcându‑se la Constantinopol: Am văzut cerul coborât pe pământ. Poate că din acest motiv cerul așezat în apropierea pământului prin frumusețea unei catedrale care nu are egal avea să‑l facă pe ctitorul ei să se așeze lângă sau chiar deasupra lui Solomon”.

„Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a binecuvântat un astfel de proiect pentru că el aduce împlinire Bisericii, școlii, unei comunități care este preocupată de astfel de subiecte. Vă mărturisesc bucuria de a vedea această conlucrare dintre profesori de teologie, profesori și istorici de artă, filologi și cercetători care reprezintă mai multe instituții: Academia, Biblioteca Academiei, institute superioare de arhitectură, artă, istorie și teologie”, a spus ierarhul.

Demers relevant în spațiul academic

Coordonatorul proiectului, prof. Dumitru Caia-Hăonaș, doctorand al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, a evidențiat relevanța academică a simpozionului.

„Este o deosebită onoare și bucurie să deschidem astăzi lucrările Simpozionului Național Interdisciplinar Mărturii bizantine, un proiect care, de la o ediție la alta, își consolidează identitatea și relevanța în spațiul academic și educațional”.

„Adresăm sincere și alese mulțumiri Arhiepiscopiei Bucureștilor pentru sprijinul deosebit de valoros oferit în derularea acestui proiect, un sprijin care conferă profunzime și autenticitate demersului nostru și care deschide o veritabilă fereastră către patrimoniul bizantin păstrat, ocrotit și transmis generațiilor de astăzi și celor viitoare”, a transmis prof. Dumitru Caia-Hăonaș.

În continuare, au fost transmise mesajele prof. ing. Nicolae Ștefan Noica, directorul Bibliotecii Academiei Române; conf. univ. Alexandru Călin, rectorul Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”; prof. Monica Cazacu, director al Colegiului Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ion N. Socolescu”.

De asemenea, tot luni a fost deschisă în foaierul Bibliotecii Academiei Române și expoziția cu cele mai frumoase lucrări ale elevilor de gimnaziu și liceu înscrise în cadrul concursului interdisciplinar „Mărturii bizantine”.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru