PS Timotei Prahoveanul a sfințit noua biserică din Azuga: După faptele iubirii creștine vom fi răsplătiți

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a sfințit duminică Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Parohia Azuga 2. Ierarhul a subliniat importanța faptelor de milostenie pentru mântuire.

„Nici unul dintre noi nu este veșnic aici. Nici cei care au mese îmbelșugate, care au zilnic oaspeți, prieteni și așa mai departe. Și să știți că după felul cum avem în preajmă faptele iubirii creștine, vom fi și noi răsplătiți”, a spus Preasfinția Sa.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a atras atenția asupra modului în care cei bogați se bucură de averilor lor.

„Chiar dacă am avea în fiecare zi masa îmbelșugată, dar nu chemăm pe nimeni la masa noastră, nu putem să avem răsplată și nici bucurie dincolo, în Împărăția Cerurilor”.

Avraam, părintele cel milostiv

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a amintit că săracul Lazăr din Evanghelia de duminică a fost dus de îngeri, după moarte, în sânul lui Avraam.

„Era un om bun și primitor. Dumnezeu însuși, prin cele trei persoane ale Preasfintei Treimi, a trecut prin fața proprietății lui Avraam cum au trecut atâția călători și Avraam i-a primit pe toți. Și pe Dumnezeu l-a primit neștiind că este Dumnezeu”.

„De aceea, se spune că filoxenie sau iubire de străini ca lui Avraam n-a mai avut nimeni vreodată în istorie. Așa a ajuns acest om dat la o parte în societatea lui în sânurile lui Avraam, bucurându-se”.

Bogatul, care s-a bucurat de cele bune în această lume, a ajuns în iad, fiind lipsit de iubire milostivă față de cei săraci.

Cartea Împărăției Cerurilor

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a subliniat că Mântuitorul Iisus Hristos îi pomenește numele săracului, pe când pe cel al bogatului nu.

„Aceasta ne aduce aminte de cuvintele Profetului David, de cuvinte din Vechiul Testament și din Noul Testament, dar în deosebire îl voi pomeni pe profetul și împăratul David, care spune că numele celor nedrepți nu va fi vreodată pe buzele mele sau în gura mea”.

Preasfinția Sa a amintit de momentul când ucenicii Mântuitorului s-au întors la El și cu bucurie i-au mărturisit că duhurile se pleacă înaintea lor.

„Și Mântuitorul le-a spus, nu vă bucurați că Duhurile se pleacă vouă. Bucurați-vă că numele voastre s-au scris în Ceruri. Nu este mai mare bucurie pentru cineva decât să știe că numele lui s-a scris în Ceruri”.

La finalul predicii, ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să ia aminte la îndemnurile din Evanghelia de duminică, pentru că „sunt singurele care dau sens efemerei noastre treceri prin această lume”.

Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a oferit ordine și distincții din partea Părintelui Patriarh Daniel celor care au contribuit la edificarea lăcașului de cult.

Foto credit: Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Azuga 2