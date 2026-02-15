PS Timotei Prahoveanul: Dacă cineva a arătat milă, se va întâlni cu milostivirea lui Dumnezeu în ziua judecății

„Dacă cineva a arătat milă, se va întâlni cu mila, cu milostivirea lui Dumnezeu în ziua cea din urmă a judecății”, a subliniat duminică, la Catedrala Patriarhală, Episcopul vicar Timotei Prahoveanul al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Preasfinția Sa a explicat Evanghelia Duminicii Înfricoșătoarei Judecăți, subliniind că cei care fac milostenie vor primi răsplată în Ceruri.

„Dacă cineva a primit în casa lui un străin, dacă a hrănit pe cineva flămând și dacă a mers în temniță și la spital pentru a fi alături de cineva, se va întâlni cu răsplata lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Dumnezeu se ascunde în cei neputincioși

Pornind de la cuvintele Mântuitorului: „Întrucât ați făcut unuia dintr-acești frați ai Mei preamici, Mie Mi-ați făcut”, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a subliniat că orice faptă de milostenie se îndreaptă către Dumnezeu.

„Sfântul Ioan Gură de Aur, tâlcuind cuvintele Scripturii, ne spune într-una din omiliile sale: Domnul se ascunde până la sfârșitul veacurilor în cei care suferă, în cei bolnavi, în săracii de la ușa bisericii”.

„Dacă nu oferim un pahar cu apă, dacă niciodată în viața noastră n-am oferit cuiva puțină hrană sau o haină, măcar odată, dacă n-am vizitat pe cineva bolnav, nu putem afla milă. Scrierile Noului Testament, în special Epistola Sfântului Iacob, spune că judecata va fi fără milă pentru cei care nu au arătat milă”, a spus ierarhul.

Asemănarea cu Dumnezeu

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor a evidențiat că cel care își ajută aproapele și îl iubește se aseamănă lui Dumnezeu, care este Iubire.

„Dacă spunem că îl iubim pe Dumnezeu, dar pe frații noștri pe care îi vedem, mai ales pe cei profund bolnavi, sau pe un străin care are nevoie de puțină hrană și dacă are nevoie măcar de un cuvânt, nu îl oferim, înseamnă că nu suntem ucenicii Lui”.

Referindu-se la un îndemn al Sfântului Ioan Gură de Aur, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a spus: „Cei care au bani, să ofere bani. Cei care au pâine, să ofere pâine. Cei care au cuvinte și măcar un dram de bunăvoințe, să ofere fraților lor, celor care au nevoie de acestea”.

Ierarhul i-a îndemnat pe credincioși să ia aminte la cuvintele Mântuitorului din Evanghelie și să își ajute semenii.

„În ziua din urmă nu va conta cine suntem, nici numele noastre, nici aprecierile sau detestările cu care ne întâlnim, nici prietenii în cazul în care îi avem, ci doar faptele”.

„Acestea ne vor putea ajuta sau acestea ne vor osândi pe noi. Evanghelia acestei duminici ne pregătește pentru începutul Sfântului și Marelui Post și mai apoi pentru ziua cea mare a Învierii”, a încheiat Episcopul vicar Timotei Prahoveanul.

