PS Timotei Prahoveanul împlinește vârsta de 59 de ani

Preasfinţitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a împlinit joi vârsta de 59 de ani.

Ierarhul s-a năs­cut în data de 13 noiembrie 1966 în Rădăşeni – Fălticeni, județul Suceava, din părinţii Miron şi Elena Aioanei.

Studiile superioare în teologie le-a urmat la Institutul Teologic de Grad Universitar din Bucureşti – anul I (1989-1990) și apoi la Institutul Teolo­gic de Grad Universitar din laşi (respectiv, Facultatea de Teologie Ortodoxă a Univer­sităţii Al. I. Cuza, Iaşi, 1990-1993).

A absolvit un curs de limba greacă modernă (1995 – 1996) la Facultatea de Filosofie şi Litere a Universităţii din Atena, apoi cursuri de doctorat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” (2011-2014) unde a obţinut titlul de doctor în Teo­logie (25 februarie 2014) cu teza: Istoria Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim.

A intrat ca frate la Mănăstirea Neamţ (1988), rasoforit în data de 17 decembrie 1988. A fost tuns în monahism cu numele Timotei (1 februarie 1989) de arhimandritul Bartolomeu Anania (viitorul mitropolit al Clujului) și hirotonit ierodiacon (8 iunie 1989) de episcopul Eftimie Luca al Romanului şi Huşilor.

A devenit arhidiacon (30 decembrie 1990) la Mănăstirea Văratec și apoi ieromonah (14 octombrie 1993) la Catedrala mitropolitană din Iaşi; a fost ridicat la rangul de protosinghel (21 noiem­brie 1993) și arhi­mandrit (24 martie 2002), fiind hirotesit de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pe atunci Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei.

Activitatea administrativ-bisericească

Preasfinția Sa a îndeplinit mai multe ascultări administrativ-bisericești: secretar al Sectorului Exarhat – Iaşi (2001-2002); membru al Comisiei liturgice a Arhiepisco­piei Iaşilor (2002); exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia Iaşilor (2003-2008); exarh cultu­ral al Arhiepiscopiei Bucureştilor şi mare eclesiarh al Catedralei Patriarhale (2008 – 2014); membru al Comisiei liturgice a Arhiepiscopiei Bucureştilor (2008).

Între 1 februarie 2014 și 15 ianuarie 2015 a fost repre­zentant al Patriarhiei Române la Locurile Sfinte şi superior al Aşezămintelor Româ­neşti de la Ierusalim, Iordan şi Ierihon.

În data de 29 septembrie 2014, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, cu titulatura de Prahoveanul, iar hirotonia în arhiereu a avut loc în 30 octombrie 2014.

În anul 2016 a fost ales membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în 2018 a fost laureat al Premiului „Dumitru Stăniloae” al Academiei Române. A publicat numeroase cărţi, articole, reportaje, studii, eseuri, recenzii, evocări şi materiale omiletice în publicaţii religioase şi laice.

