Preotul, sursă de sprijin în crizele maternității: Teza de doctorat a Alexandrei Nadane, lansată la București

Alexandra Nadane și-a lansat miercuri, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, cartea „Maternitatea și crizele sale. O perspectivă sociologică”. Volumul, apărut la Editura Didactică și Pedagogică, reprezintă teza sa de doctorat în Sociologie.

Alături de autoare au participat Prof. Univ. Dr. Cristina Gavriluță de la Facultatea de Filosofie și Științe social-politice a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, coordonatoarea științifică a lucrării, și Pr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Holbea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București.

Alexandra Nadane a declarat că a ales să-și lanseze cartea în această instituție de învățământ superior, deoarece este foarte important să se vorbească și în mediul teologic despre provocările cu care se confruntă femeile însărcinate.

„Unul din aspectele care sunt reflectate în carte este neîncrederea în serviciile sociale, în profesioniști, în oameni care pot oferi ajutor. Multe femei au trăit drame atât de puternice încât nu mai au încrederea că cineva le poate ajuta să iasă la liman”, a avertizat Alexandra Nadane.

Pe de altă parte, cercetarea ei a demonstrat că preotul este o resursă foarte importantă pentru femeile însărcinate în situații de criză.

„Cei care sunt studenți la Teologie Pastorală și la Teologie – Asistență socială vor întâmpina aceste provocări în activitatea lor, vor întâlni femei care au nevoie de sprijin, care se confruntă cu anumite provocări”, a explicat autoarea.

Despre carte

Prima parte a cărții include o sinteză a celor mai noi și importante cercetări în domeniu, iar partea a doua include interviuri și studii de caz realizate în spațiul românesc, inclusiv un capitol despre provocările din perioada pandemiei. Lucrarea identifică atât crize ale maternității, cât și ale paternității.

Demersul științific al Alexandrei Nadane se sprijină pe două decenii de experiență în sprijinirea femeilor însărcinate și a familiilor prin diverse instituții pe care le-a fondat, cum ar fi Centrele Roua din București.

Ea a declarat că lucrarea nu ar fi fost posibilă „fără deschiderea femeilor de a vorbi în acești ani despre provocările prin care trec, fără deschiderea lor de a cere ajutor”.

O temă aparent minoră, dar cu implicații majore

Prof. Univ. Dr. Cristina Gavriluță a calificat cartea drept inedită, deoarece pune sub lupă o temă sociologică aparent minoră, dar în realitate „majoră prin implicațiile sociale pe care le are, prin implicațiile umane”.

Crizele maternității identificate în volum „nu traduc doar stări psihice, ci și stări sociale, disfuncții familiale, probleme de comunicare și, până la urmă, o stare socială negativă în care femeia ajunge să devină mamă”, a subliniat sociologul.

„Alexandra Nadane reușește să aducă și o serie de soluții privind crizele maternității. Aceste soluții sunt fie de natură instituțională – și aici implicăm o serie de agenții instituționale, precum centre de consiliere, centre psihologice –, dar și o serie de persoane care reușesc să fie aproape de aceste tinere mame care nu reușesc să depășească decât cu greu momentul acesta.”

„Este vorba de preot, este vorba de medic, este vorba de psiholog, de consilier, este vorba de asistentul social. Toată această echipă interdisciplinară reușește să facă o treabă formidabilă”, a precizat Prof. Univ. Dr. Cristina Gavriluță.

Un îndemn subtil la implicare și solidaritate

De asemenea, lucrarea „trezește în noi o anumită sensibilitate: aceea că trebuie să fim aproape de fiecare dintre cei care trec prin pragurile vieții”, a adăugat profesorul universitar.

„Nașterea este un prag important al vieții, din tripticul existențial, iar această etapă, dacă este depășită cu bine de mamă, cu ajutorul familiei, cu ajutorul specialiștilor, atunci copilul poate să aibă dezvoltare sănătoasă și armonioasă.”

„Este o carte care poate să fie și un model de cercetare a unei problematici sociale fără partis-pris-uri și fără vreun dedesubt ideologic, astfel încât tot ce este aici este făcut pentru a fi pus în slujba oamenilor, în slujba vieții, în slujba celor care își asumă pe deplin acest important prag de inițiere, nașterea”, a concluzionat Prof. Univ. Dr. Cristina Gavriluță.

Vocația maternității și a paternității

Pr. Conf. Univ. Dr. Gheorghe Holbea a vorbit despre miracolul vieții, taina copilului ca persoană umană unică și irepetabilă și despre vocațiile complementare ale femeii și bărbatului în nașterea și protejarea vieții.

Vorbind despre efortul de a purta nouă luni copilul și apoi a-l naște, părintele conferențiar a subliniat sacrificiul permanent al femeii în relație cu copilul ei.

„Doamna profesoară spunea despre vulnerabilitatea bărbaților. Da. Femeile au fost alese de Dumnezeu pentru că sunt mai puternice”, a spus prordecanul Facultății de Teologie din București. „Nașterea este o minune la care Dumnezeu te asociază. Și în primul rând le asociază pe femei.”

„Maternitatea este vocația prin excelență a femeii și avem în icoana ortodoxă ipostazierile cele mai gingașe ale Maicii Domnului”, a amintit Părintele Conferențiar Gheorghe Holbea.

Din păcate, „cea mai profundă chemare – a maternității, respectiv a paternității – este astăzi pur și simplu pulverizată de diferite ideologii”, a observat părintele prodecan.

Taina copilului, taina omului

„Programarea genetică în transumanism și toate celelalte ideologii ne arată că omul a pierdut taina și cred că este foarte important să și-o recapete prin vocația primordială, care este vocația de om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.”

„Omul care se naște este o mare taină”, a subliniat părintele conferențiar, iar cununia „te așază în vocația ta de bărbat, respectiv de femeie care se îndrăgostește”.

„Căsătoria este taina dragostei”, a adăugat Părintele Gheorghe Holbea, trimițând la scrierile Sf. Pr. Mărturisitor Dumitru Stăniloae. „Noi, când ne căsătorim, de fapt ne îndrăgostim de taina unicității și irepetabilității persoanei umane.”

„Maternitatea și crizele sale arată o muncă, dar în același timp o vocație pe care Alexandra Nadane și-a urmat-o. M-a impresionat de când o cunosc. Este pe această baricadă a luptei pentru viață, caută soluții și această carte cred că este o confirmare a jertfelniciei ei pentru cea mai nobilă misiune: a salvării tainei copilului”, a încheiat Părintele Conferențiar Gheorghe Holbea.

Foto credit: Mădălina Marcu