Teologii din București și-au sărbătorit ocrotitorii spirituali – 2026 | În imagini

Sfinții Trei Ierarhi, ocrotitorii teologilor, au fost sărbătoriți vineri, 30 ianuarie 2026, la Biserica Sf. Ecaterina, paraclis universitar al Facultății de Teologie „Justinian Patriarhul” din București.

După slujbă, în amfiteatrul „Dumitru Stăniloae” pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon a susținut prelegerea „Armonia dintre cuvânt și faptă în viața și propovăduirea Sfinților Trei Ierarhi”.

A urmat lansarea volumului „Sinodul I Ecumenic de la Niceea (325) – Baza unității Bisericii”, apărut la Ed. Basilica a Patriarhiei Române, și Anuarul Facultății de Teologie Ortodoxă din București pe anul 2025.

