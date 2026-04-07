Teologia, medicina și psihologia s-au întâlnit într-un atelier dedicat familiei organizat în Arhiepiscopia Alba Iuliei

Perspectivele teologică, medicală și psihologică asupra provocărilor cu care se confruntă familia s-au întâlnit într-un atelier organizat săptămâna trecută în Parohia Acmariu, în Arhiepiscopia Alba Iuliei.

Conferința a făcut parte din cadrul seriei „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, înscrisă în Concursul Național Catehetic, ediția a 18-a.

Evenimentul a reunit contribuția părintelui Eugen-Menuț Pintea, profesor la Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” din Alba-Iulia, a psihologului și consilierului școlar Maria-Ioana Badale, precum și a Liviei Petruța, medic de familie. De asemenea, a vorbit și Alexandrei Tudor Todoran, cadru didactic titular la Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

Din punct de vedere teologic, părintele Eugen-Menuț Pintea a afirmat că familia are un fundament biblic, referindu-se la cartea Genezei.

În același timp, părintele a arătat că un pericol ce amenință familia este curentul techno-gnosticismului, ce trebuie combătut cu argumente creștine.

Digitalizarea, în contextul familiei

Psihologul a subliniat impactul pe care tehnologia și anxietatea le au asupra relațiilor de familie, dar și modurile în care acestea se pot combate.

Medicul Alexandra Tudor Todoran a vorbit despre importanța prevenirii bolilor, printr-o alimentație sănătoasă și creșterea calității vieții.

Din perspectivă juridică, au fost evidențiate provocările create de digitalizare, precum identitatea digitală a copilului, expunerea la rețele sociale și dreptul fiecărei persoane la intimitate.

A fost discutată și problema eutanasiei, din ce în ce mai prezentă în anumite țări.

A doua parte a atelierului a fost dedicată întrebărilor din partea participanților.

Foto credit: Reintregirea.ro

