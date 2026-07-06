PS Teofil Trotușanul: Omul este chemat să aleagă comuniunea cu Dumnezeu

Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a vorbit duminică despre alegerea comuniunii cu Dumnezeu în predica rostită la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava, unde a oficiat Sfânta Liturghie și a hirotonit un ierodiacon.

Ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de clerici, în prezența obștii monahale și a credincioșilor.

În cadrul slujbei, monahul Casian Biriș a fost hirotonit ierodiacon pe seama Mănăstirii Părhăuți din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților.

În predica Sa, Preasfințitul Părinte Teofil a vorbit despre Evanghelia vindecării demonizaților din ținutul Gadarei și despre alegerea comuniunii cu Dumnezeu.

„Oare noi ce alegem? Oare alegem sufletul semenilor noștri? Alegem pe Dumnezeu? Sau alegem, de multe ori, cele ale lumii acesteia, o pungă de arginți, poate chiar câștigată prin încălcarea legilor și poruncilor lui Dumnezeu?”, i-a întrebat PS Teofil Trotușanu pe credincioși.

Următori ai Mântuitorului

Ierarhul a explicat că lupta pentru mântuirea sufletului este permanentă și i-a îndemnat pe credincioși să aleagă urmarea lui Hristos în locul păcatului.

„Ne cheamă, așadar, și pe noi Biserica, duminică de duminică și sărbătoare de sărbătoare, să părăsim cetatea Gadarei și să devenim următori ai Mântuitorului Hristos”, a spus Preasfinția Sa.

La final, Arhim. Mihail Bălan, starețul Mănăstirii Sihăstria Râșcăi, i-a mulțumit Preasfințitului Părinte Teofil pentru participarea la slujbă.

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi a fost înființată în anul 2015 și îl are ca ocrotitor pe Sfântul Ierarh Ioan de la Râșca și Secu, sărbătorit în data de 30 august. În prezent, obștea monahală continuă lucrările de înfrumusețare și dezvoltare a așezământului.

Sfântul Ierarh Ioan a viețuit timp de aproximativ 18 ani la Mănăstirea Râșca, unde a fost călugărit. Ulterior, a slujit ca Episcop al Hușilor și al Romanului, fiind cunoscut de contemporani și de urmași drept „Ioan de Râșca și Secu”.

Foto credit: Arhiepiscopia Romanului și Bacăului