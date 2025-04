Părintele Teofil Anăstăsoaie, din Țara Sfântă: Despre Pelerinajul de Florii și cum să pășim pe Drumul Crucii

În așteptarea Floriilor, am discutat cu Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, despre semnificația evenimentelor la care participă creștinii în zilele următoare și cum trebuie să pășim cu toții pe Drumul Crucii, alături de Mântuitorul Iisus Hristos.

Basilica.ro: Părinte Teofil, Țara Sfântă, dar și lumea întreagă trece prin tulburări de tot felul. Ce semnificație are sărbătoarea Floriilor în contextul actual? Cum să o înțeleagă creștinul ca să îi fie de folos?

Părintele Teofil Anăstăsoaie: Țara Sfântă și lumea întreagă, într-adevăr, trec prin tulburări de tot felul în prezent, dar au trecut și anterior în istorie, permanent au fost încercări. Cum trebuie să se raporteze un creștin la astfel de vremuri tulburi? Avem exemplu chiar în viața Mântuitorului Iisus Hristos și Săptămâna Pătimirilor Sale ne stă înainte.

Mântuitorul s-a pregătit pentru aceste sfinte pătimiri ca om, avea teamă și simțea apăsarea a ceea ce trebuia să pătimească, prin ceea ce trebuia să treacă, însă și-a pus încrederea în Tatăl Cel de sus, în Tatăl Cel Ceresc și L-a rugat să îi dea putere ca să poată împlini până la capăt și să bea paharul pe care-l are de băut, să-i dea putere să meargă până la capăt.

Privim în sus

La fel și noi, creștinii, ne punem încrederea în Dumnezeu, vedem în dreapta și în stânga, dar nu trebuie să ne temem. Tot Mântuitorul Hristos, anunțând vremurile ce vor veni, spunea: Veți auzi de războaie, de vești de războaie, de cutremure, de catastrofe, dar sfârșitul nu va fi atunci. Va trebui să trecem prin aceste lucruri, dacă însă ne punem nădejdea în Dumnezeu și privim în sus, atunci vom reuși, cu ajutorul lui Dumnezeu, să mergem înainte.

Basilica.ro: Ce valoare au pelerinajele de Florii?

Părintele Teofil Anăstăsoaie: Pelerinajul de Florii își are originea în Sfânta Cetate a Ierusalimului, unde Mântuitorul Iisus Hristos pentru prima dată a parcurs drumul de la Betfaghe de pe Muntele Măslinilor, intrând prin Poarta celebră de Aur în Cetatea Ierusalimului. Această intrare triumfală au refăcut-o apoi Patriarhii Ierusalimului împreună cu creștinii și pelerinii veniți an de an să se roage și să retrăiască momentele din viața Domnului Iisus Hristos.

Acest pelerinaj are o însemnătate duhovnicească pentru că ne aduce aminte de apropierea Domnului Hristos de momentele pătimirilor Sale. Intrarea prin Poarta de Aur către Sfânta Cetate va fi refăcută și la finalul timpului, așa cum mărturisește Sfânta Evanghelie, pe acolo este așteptat să intre din nou Mesia și atunci va începe împărăția cea neînserată.

Osana vs Răstignește-L

Cu acest gând participă creștinii la Pelerinajul de Florii: pe de o parte aducându-și aminte de Intrarea Mântuitorului, Cel care este primit ca un împărat acum – I se strigă Osana, sunt purtate ramuri de copaci ca semne ale biruinței – și, pe de altă parte, mai apoi, este văzut răstignit pe cruce. Aceleași persoane care au strigat Osana, aveau să strige Răstignește-L, Răstignește-L.

Noi, ca și creștini, în ziua de astăzi ar trebui să ne punem mai des întrebarea aceasta: Oare dacă acum îl petrecem pe Mântuitorul Iisus Hristos la Intrarea în Ierusalim strigând Osana, ca și cei de odinioară, oare mâine nu vom fi cei care vom striga Răstignește-L?

De câte ori săvârșim păcate și întoarcem spatele lui Dumnezeu, nesocotind poruncile Sale – și cea mai mare dintre toate este porunca dragostei, noi de fapt strigăm Răstignește-L, Răstignește-L.

Basilica.ro: Ce are special această procesiune în cetatea Sfântă a Ierusalimului?

Părintele Teofil Anăstăsoaie: În fiecare an, acest pelerinaj tradițional pornit din cetatea Ierusalimului, ca și istoric, se reface pe aceleași locuri, adică de pe Muntele Măslinilor, de la bisericuța ridicată la Betfaghe, în vechiul sătuc de pe Muntele Măslinilor, și coboară pe versantul mângâiat de apusul soarelui, pentru că acest pelerinaj se face în sâmbăta Floriilor spre seară.

Patriarhul Ierusalimului este cel care pornește acest pelerinaj, rostind o rugăciune în biserica ortodoxă din satul Betfaghe, și apoi un mitropolit, un episcop delegat de patriarh, împreună cu soborul de preoți și pelerinii veniți, pornesc, purtând icoana praznicului a Intrării Mântuitorului în Ierusalim, pe străduța care duce de la Betfaghe, coboară pe colina Muntelui Măslinilor, ajungând lângă biserica Adormirii Maicii Domnului de la Ghetsimani, apoi îndreptându-se către Poarta Leilor, de astăzi, pe unde se intră în Sfânta Cetate și oprirea cea din urmă se face la biserica ridicată pe locul casei părinților Ioachim și Ana, numită Biserica Nașterii Maicii Domnului.

Acolo se face otpustul acestui pelerinaj, adică rugăciunea de final și pelerinii sunt binecuvântați. Participăm și noi în fiecare an din partea Bisericii Românești din Ierusalim, cu părinții și măicuțele și toți credincioșii care ajung.

Un an cu puțini pelerini

Anul acesta nu sunt foarte mulți pelerini anunțați să vină în Ierusalim pentru Sfintele Sărbători, deoarece situația din zonă este încă în evoluție – nu s-au terminat etapele de stabilire a păcii. Deși nu sunt la fel de mulți pelerini ca în anii de pace, totuși acest pelerinaj este programat, este anunțat și sperăm să se desfășoare cu bine.

Basilica.ro: Ce mesaj le transmiteți românilor de acasă pentru această perioadă intensă a Săptămânii Pătimirilor?

Părintele Teofil Anăstăsoaie: Săptămâna Sfintelor Pătimiri este cea mai încărcată de semnificații și cea mai intensă pentru fiecare dintre creștinii ortodocși.

Din Țara Sfântă, de la locul unde Mântuitorul Hristos a pătimit și a asumat această istorie sfântă a răscumpărării noastre, transmitem un gând de rugăciune, un gând bun către toți românii noștri de acasă. Știm că se pregătesc cu toții, după putință, fiecare cu râvna lui pentru a parcurge această Săptămână a Pătimirilor și mai ales pentru a se bucura în zilele praznicului Învierii.

Să parcurgem Drumul Crucii

Să nu uităm însă că nu putem vedea lumina Învierii, nu ne putem bucura de strălucirea praznicului, fără să parcurgem și să trecem și pe Drumul Crucii așa cum a făcut Mântuitorul Iisus Hristos, ba a și căzut sub cruce, a simțit apăsarea și greutatea, a răbdat ocările, scuipările, bătăile și judecata nedreaptă.

La toate acestea, Mântuitorul a întors și obrazul celălalt. Aceasta este atitudinea creștină și atitudinea pe care noi trebuie să o arătăm astăzi, urmându-L pe Domnul.

Simțim că, de multe ori, ca viețuitori în această lume, ca oameni, ne este greu și ne prăbușim sub greutatea ispitelor sau încercărilor, a lipsurilor. Dar cel care întinde mâna să ridice crucea care ne sfărâmă sub greutatea ei, este însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Iată Eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor – așa a promis apostolilor și prin apostoli tuturor și nouă celor de astăzi.

Așadar, să parcurgem această perioadă a Săptămânii Pătimirilor Domnului cu gândul la El, cu inimă smerită, dar mai ales cu nădejdea și bucuria că El duce crucea împreună cu noi. Pe fața noastră, asudată de necazuri și încercări, vine mâna Lui dumnezeiască, ca un ștergar, să adune toate aceste suferințe.

Lumina Învierii

Iar la capătul Drumului Crucii vom putea să ne bucurăm de lumina Sfintei Învieri, lumina care a răsărit în mormântul din Ierusalim, care se aprinde în fiecare an în acest loc sfânt, pe care o primim și o ducem și în România, de aici, de la Sfintele Locuri, pe care apoi, prin mâna Părintelui Patriarh, este împărțită tuturor eparhiilor și preoților de la parohii și mănăstiri, pentru a prinde apoi fiecare credincios și a o pune în casa fiecăruia.

Aceasta este taina credinței: toți primim de la Hristos cel Unul, care s-a jertfit și a înviat, binecuvântarea și harul Său. Și din această binecuvântare și har, precum luăm lumina din noaptea de Paști, o răspândim apoi pretutindeni în toate casele.

Să fim dar purtători de lumină și mărturisitori ai Învierii în acest veac încercat. Domnul Hristos cel Înviat să ne ajute tuturor!

Arhimandritul Teofil Anăstăsoaie, în vârstă de 46 de ani, este din anul 2015 Reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte și Superior al Aşezămintelor Româneşti de la Ierusalim, Ierihon şi Iordan.

Foto credit: Arhim. Teofil Anăstăsoaie / arhiva personală